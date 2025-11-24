Dolor en Hollywood: murió el reconocido actor alemán Udo Kier
El artista, reconocido por sus papeles en "Blade" y "Armageddon", falleció este domingo por la mañana, de acuerdo a la información brindada por su pareja.
El actor alemán Udo Kier, una figura icónica cuyo carisma único lo convirtió en un favorito tanto del cine de culto como de Hollywood, ha fallecido a la edad de 81 años. Su deceso ocurrió el domingo por la mañana en un hospital de Palm Springs, California, según confirmó su pareja, el artista Delbert McBride.
Con una carrera que se extendió por más de cinco décadas y cientos de créditos, Kier era famoso por su inconfundible presencia en pantalla. Saltó a la fama internacional en los años 70 al protagonizar las películas de culto de vampiros y monstruos producidas por Andy Warhol, como sus memorables interpretaciones de Frankenstein y Drácula. A lo largo de su vida, trabajó con grandes figuras como Rainer Werner Fassbinder.
Nacido como Udo Kierspe en Colonia en 1944 y sobreviviendo a un bombardeo aliado en el hospital, Kier se mudó a Londres a los 18 años. Su influencia también se extendió al mundo de la música, destacando su participación en el polémico libro Sex de Madonna (1992) y en los videos musicales de "Erotica" y "Deeper and Deeper", además de aparecer en el video "Make Me Bad" de la banda Korn en el año 2000.
Tras una vida viajando entre Europa y Estados Unidos, el actor había establecido su residencia final en Palm Springs.
Colaboraciones de culto y cine de autor
Carne para Frankenstein (1973) y Sangre para Drácula (1974): Dirigidas por Paul Morrissey y producidas por Andy Warhol, estos roles de monstruos clásicos, subversivos y con un giro cómico, fueron cruciales para lanzarlo a la fama.
Suspiria (1977): Un clásico del terror italiano dirigido por Dario Argento.
Colaboraciones con Lars von Trier: Kier fue un colaborador habitual y clave de este director danés, apareciendo en:
Rompiendo las olas (1996)
Bailar en la oscuridad (2000)
Dogville (2003)
Melancolía (2011)
Nymphomaniac: Volúmenes I y II (2013)
Mi Idaho privado (1991): Dirigida por Gus Van Sant, que le abrió las puertas al público estadounidense.
Bacurau (2019): Un aclamado film brasileño de Kleber Mendonça Filho.
Swan Song (2021): Película en la que tuvo uno de sus últimos papeles protagonistas más destacados.
Papeles de Hollywood y cine comercial
Ace Ventura: Un detective diferente (1994): Un papel secundario notable en esta comedia popular.
Blade (1998): Interpretando al vampiro Dragonetti en esta película de acción y terror.
Armageddon (1998): Participó en esta superproducción de Michael Bay.
La sombra del vampiro (2000): Un papel secundario en esta película sobre la filmación de Nosferatu.
Su versatilidad le permitió trabajar con una lista impresionante de directores, lo que lo convirtió en un verdadero actor de culto muy respetado.
