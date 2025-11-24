Dolor en Hollywood: murió el reconocido actor alemán Udo Kier

udo kier1

Nacido como Udo Kierspe en Colonia en 1944 y sobreviviendo a un bombardeo aliado en el hospital, Kier se mudó a Londres a los 18 años. Su influencia también se extendió al mundo de la música, destacando su participación en el polémico libro Sex de Madonna (1992) y en los videos musicales de "Erotica" y "Deeper and Deeper", además de aparecer en el video "Make Me Bad" de la banda Korn en el año 2000.