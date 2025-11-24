Martín Cárcamo es de Oro: uno por uno, todos los ganadores de los Martín Fierro Latino 2025

El JW Marriott de Brickell, en el corazón de Miami, volvió a convertirse en el epicentro del espectáculo latinoamericano gracias a una nueva edición de los Martín Fierro Latino 2025. La ceremonia, que celebró lo más destacado de la televisión y las plataformas digitales de la región, tuvo como gran protagonista al chileno Martín Cárcamo, quien obtuvo el ansiado Martín Fierro Latino de Oro y coronó una noche repleta de intensidad y emoción.