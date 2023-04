El dramático relato del denunciante de Guido Süller: "Fue todo maltrato e insultos"

En diálogo con Minuto a Minuto, por C5N, Federico Acosta explicó: "La relación arrancó en el año 2017 y en 2022 hice la denuncia. Yo venía muy cansado hace tiempo y cambié de abogado. Le conté todo lo que pasó, que tenía ataques de pánico. Cuando le conté todo, me dijo que era muy grave pero yo no sabía qué hacer".

Para dejar en claro que era menor de edad, el denunciante remarcó: "En 2017 tenía 17 años. Fue todo maltrato, insultos y me cansé, no sé por qué me quedaba ahí. Mi abogado anterior me dijo que lo denuncie con la verdad". Siguiendo con este aspecto, se encargó de demostrar la tranquilidad que le generó haber tomado la decisión de iniciar la demanda contra Guido Süller.

"Me siento un poco más tranquilo ahora, pero tengo esa tristeza y pensar en Guido me hace mal", detalló. Sobre esta definición, Acosta señaló: "Cuando estaba con él, me daba alcohol y me decía que me podía cumplir mis sueños. Me dijo que era una persona solitaria y que yo era un chico muy lindo. Lo conocí a través de Instagram y todo pasó en Escobar".

Para finalizar, hizo mención al momento en el que se dio cuenta de qué ocurría: "Cuando empecé a tener ataques de pánico y me hablaba fue que me di cuenta de los abusos. Hablé con el abogado y psicólogos y me ayudaron a entender esto".

Las palabras de Hugo López Carribero, el abogado de Federico Acosta

Hugo López Carribero, el abogado de Federico habló este domingo en Argentina en Vivo sobre la causa y detalló: "La investigación se encuentra en pleno trámite, es lo que se llama la Investigación Penal Preparatoria. Se están llevando adelante los preparativos para saber si es necesario hacer un juicio oral. Todavía no se establecieron y tenemos interés legítimo en escuchar al acusado. No se trata de una situación de revanchismo ni de ventaja".

En cuanto a la cantidad de años que podrían caerle a Guido Süller, López Carribero remarcó: "Preferiríamos tener en la expectativa la posible pena para el acusado porque tenemos una pericia aparentemente a favor nuestro y más adelante vamos a establecer alguna escala punitiva".

Para finalizar, buscó dejar en claro que la causa no está directamente vinculada a los 17 años del momento del acoso: "La denuncia no se hace por la edad, se hace por la sumisión, por el suministro de alcohol, por el grado de potestad que tenía uno por encima del otro. Acá no tiene relevancia para la denuncia la edad de la víctima, sino lo que detallamos".