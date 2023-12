Guido Süller "estalló" contra Nacho Elizalde en Luzu TV

Sin embargo, hay que destacar que la pelea entre Guido Süller y Nacho Elizade no es lo que parece. Fue durante la disputa que ambos confirmaron que era una mentira esta discusión. La misma comenzó luego de que Guido contara que las peleas en el viejo programa Zap Tv, conducido por Marcelo Polino, eran consensuadas: "Yo hacía pareja con Jacobo Winograd, había códigos, entonces él me decía que de 'chicito' sí podía hablar, pero de lo que no podía hablar era de la hija".