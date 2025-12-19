Guille Aquino se va de Blender y dejó entrever problemas con el canal en su anuncio: "No siempre se..."
El conductor y comediante puso punto final a una exitosa etapa en ese canal de streaming, sembrando la duda de si se fue por voluntad propia o lo echaron.
El 2025 llega a su fin y, aunque esto puede significar nuevos comienzos, también representa un cierre de etapas. Ese es el caso de Guille Aquino, que este viernes anunció que se va de Blender, el canal de streaming donde hasta ahora conducía el ciclo "Escucho ofertas" y en donde señaló en varias oportunidades haber sido "el primero en llegar", dado que formó parte del surgimiento de este espacio.
Su despedida fue ligeramente angustiante. De hecho, se notó su voz entrecortada y a él se lo vio visiblemente conmovido al dar la noticia: "La primera mala noticia es no existe Costa Stream 2, no va a haber nunca en la vida. Lo que me lleva a la segunda mala noticia, que es que se termina Escucho Ofertas. Creo que fueron tres increíbles temporadas", comenzó diciendo, sorprendiendo a todos sus seguidores y espectadores.
Seguidamente, añadió una frase que dio a pensar que no se va en los mejores términos de Blender: "Si me preguntás, ¿había otro año más de Escucho Ofertas? Sí, había 10 años más de Escucho Ofertas... pero la vida pasa muy rápido. También hay reestructuraciones en los canales y eso está muy bien".
"Yo creo que Fede Simonetti contó un poco lo que es la nueva idea y es que Blender pasa a tener una programación que va a ser más nocturna, más a la tarde, y la mañana no va a estar más, así que es el final de Escucho Ofertas. Un ciclo que, reitero, fue increíble para mí. Algo que iba a durar tres meses, duró tres años", continuó.
"La tercera mala noticia que tengo es que me voy de Blender. Agradezco muchísimo a Blender. La verdad que esto lo armamos desde un principio, desde que era un garage, desde que arrancó. Fue una relación muy intensa mía con el canal y las relaciones crecen y cambian y está bien que así sea", indicó.
Y profundizó su mensaje, dando a entender que no hubo acuerdo, pero tampoco necesariamente un conflicto: "Yo creo que hubo buena voluntad de ambas partes, pero no siempre se termina de llegar a un acuerdo y, tal vez, es como una novia, como un amigo, como una pareja, que en algún momento te encontrás en un momento del camino y alguien quiere ir para un lado y otro quiere ir para el otro. Y está bien que así sea", cerró.
