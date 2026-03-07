El pedido espontáneo de los fans a Bandana que el grupo no pudo negar: mirá

Bandana en la costanera

El pedido espontáneo de los fans a Bandana que el grupo no pudo negar

Al culminar el segundo y último concierto, la banda hizo lo que comúnmente se llama "falso final", retirándose del escenario y saludando a sus seguidores y seguidoras. Automáticamente, el público comenzó a pedirles que regresen para una última canción, pero no emplearon el ya conocido "una más y no jodemos más", sino que directamente comenzaron a cantar la canción que tanto deseaban escuchar.