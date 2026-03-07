El pedido espontáneo de los fans a Bandana que el grupo no pudo negar: mirá
En su cierre tras dos fechas en el Gran Rex, la icónica banda pop tuvo que volver a salir al escenario para cantar una canción específica. ¿Cuál fue?
Bandana cerró este sábado sus dos fechas en el Gran Rex, que significaron el regreso de la banda a los escenarios con la presencia de Lourdes Fernández, Lissa Vera, Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi. Si bien Ivonne Guzmán no quiso participar de esta vuelta, su ausencia no empañó el nostálgico recuerdo de los fans.
Con dos noches espectaculares, el icónico grupo pop hizo delirar a miles de fanáticas que siguieron sus primeros pasos, allá por el año 2001.
El pedido espontáneo de los fans a Bandana que el grupo no pudo negar
Al culminar el segundo y último concierto, la banda hizo lo que comúnmente se llama "falso final", retirándose del escenario y saludando a sus seguidores y seguidoras. Automáticamente, el público comenzó a pedirles que regresen para una última canción, pero no emplearon el ya conocido "una más y no jodemos más", sino que directamente comenzaron a cantar la canción que tanto deseaban escuchar.
Si bien por parte de Bandana no fue algo 100% improvisado de "no teníamos nada ensayado", sino más bien un guiño cómplice con el público que manejan a la perfección después de tantos años, el momento no tardó en convertirse en viral, dado que la gente comenzó a corear "Muero de amor por ti", de la película Lilo & Stitch.
Ante la insistencia, las cuatro artistas volvieron para cerrar con "Llega la noche", más luego, Lowrdez y Lissa bajaron la guardia del libreto, interactuaron mucho más con las primeras filas y se tomaron licencias vocales que no estaban en la versión original. Se sintió como una zapada entre amigas y su público.
Fue entonces cuando entonaron la famosa canción de la película animada, generando total emoción.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario