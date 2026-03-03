Guillermo Francella rechaza la quita de la autonomía financiera al INCAA

"Siempre estuvo esta bipolaridad entre el prestigio y la popularidad, y el sueño de cualquier artista es lograr ambas cosas. La popularidad no tiene por qué estar reñido con la calidad. Se puede hacer cosas populares y de calidad también".

La crisis de la industria y el modelo a seguir

El presente del cine argentino no es ajeno a la realidad del actor. En un contexto donde el fomento estatal se encuentra bajo cuestionamiento, Francella expresó su preocupación por la falta de rodajes y la necesidad de una autonomía financiera para el INCAA, cuya reestructuración fue postergada para el año 2028.

Tomando como referencia la experiencia de filmar en España, el protagonista de El secreto de sus ojos destacó las ventajas de los incentivos fiscales que permiten una producción fluida. Respecto al futuro inmediato de la actividad local, el actor fue contundente en su anhelo:

francella

"Mi deseo es que el mecanismo vuelva a funcionar y que pueda generar de nuevo rodajes y actividad para actrices, actores y técnicos y que el trabajo no sea solamente continuidades de series que anduvieron medianamente bien, porque siempre trabaja el mismo equipo".

Con el próximo estreno de la obra teatral Desde el jardín y la expectativa por su nueva película, Francella continúa siendo el termómetro de una industria que busca renovarse a pesar de los obstáculos económicos.