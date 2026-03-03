Guillermo Francella rechaza la quita de la autonomía financiera al INCAA
Durante una entrevista, el actor habló del momento que atraviesa el país así como del desfinanciamiento al INCAA. Los detalles.
Tras consolidarse como la figura más convocante de la taquilla argentina durante el 2025 gracias al fenómeno de Homo Argentum, Guillermo Francella inicia un 2026 cargado de proyectos que reafirman su vigencia en la industria. El actor se prepara para el estreno de Playa de lobos, una comedia negra con tintes de thriller dirigida por Javier Veiga, donde comparte protagonismo con el español Dani Rovira.
En esta nueva apuesta cinematográfica, Francella interpreta a Klaus, un turista cuyo encuentro fortuito con Manu (Rovira), un empleado de playa, desencadena una trama de identidades ocultas y tensiones psicológicas. La producción, rodada en las Islas Canarias, propone un juego de espejos donde la palabra y el suspenso son el motor principal.
En una entrevista reciente, el actor analizó las similitudes de su nuevo filme con los grandes clásicos del género, destacando la solidez narrativa del guion. Al ser consultado sobre las influencias de su nueva película, Francella no dudó en establecer paralelismos con la obra de Alfred Hitchcock, aunque rescatando la particularidad del escenario costero.
"Me gustan las películas de Hitchcock, me gustan mucho los thrillers y las historias de suspenso como espectador. Yo no las había transitado como intérprete hasta La extorsión, de Martino Zaidelis y me encantó la experiencia. Fundamentalmente, me atrae cuando los guiones están bien escritos, cuando hay una historia que tiene una carnadura. Fijate que Playa de Lobos, por sobre todo las cosas, tiene una estructura teatral, son dos personas hablando en una playa", detalló el intérprete.
Este viraje hacia géneros más oscuros y complejos forma parte de una búsqueda personal por equilibrar el cariño del público masivo con el reconocimiento de la crítica. Sobre la histórica división entre el éxito comercial y el respeto artístico, el actor reflexionó:
"Siempre estuvo esta bipolaridad entre el prestigio y la popularidad, y el sueño de cualquier artista es lograr ambas cosas. La popularidad no tiene por qué estar reñido con la calidad. Se puede hacer cosas populares y de calidad también".
La crisis de la industria y el modelo a seguir
El presente del cine argentino no es ajeno a la realidad del actor. En un contexto donde el fomento estatal se encuentra bajo cuestionamiento, Francella expresó su preocupación por la falta de rodajes y la necesidad de una autonomía financiera para el INCAA, cuya reestructuración fue postergada para el año 2028.
Tomando como referencia la experiencia de filmar en España, el protagonista de El secreto de sus ojos destacó las ventajas de los incentivos fiscales que permiten una producción fluida. Respecto al futuro inmediato de la actividad local, el actor fue contundente en su anhelo:
"Mi deseo es que el mecanismo vuelva a funcionar y que pueda generar de nuevo rodajes y actividad para actrices, actores y técnicos y que el trabajo no sea solamente continuidades de series que anduvieron medianamente bien, porque siempre trabaja el mismo equipo".
Con el próximo estreno de la obra teatral Desde el jardín y la expectativa por su nueva película, Francella continúa siendo el termómetro de una industria que busca renovarse a pesar de los obstáculos económicos.
