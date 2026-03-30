Gustavo Cerati tiene un imitador peruano que es viral por su parecido al cantar
El líder de Soda Stereo fue imitado en un programa peruano por Fernando Sosa, un imitador que sorprendió a todos por su nivel vocal.
En la era de la inmediatez digital, donde una actuación televisiva puede transformarse en un suceso regional en cuestión de minutos, el nombre de Fernando Sosa ha irrumpido con una fuerza inusitada. Este joven intérprete peruano ha logrado captar la atención de los seguidores del rock en español y, especialmente, de los devotos admiradores de Gustavo Cerati, al presentar un tributo que trasciende la simple imitación para convertirse en una experiencia cargada de emoción y respeto profesional.
Su participación en Yo Soy, el aclamado certamen de imitaciones de la televisión de Perú, no fue una intervención más en el catálogo del programa. Sosa no se limitó a ejecutar los clásicos de Soda Stereo o de la etapa solista del astro argentino; en su lugar, edificó una identidad escénica integral. Su propuesta incluyó un exhaustivo trabajo vocal, un estudio minucioso de la gestualidad y una presencia corporal que honra el legado de uno de los artistas más icónicos de Latinoamérica.
La trayectoria de Sosa en el reality no estuvo exenta de obstáculos, lo que añade un componente de resiliencia a su historia. En un primer intento, el joven fue rechazado por el jurado y quedó fuera de la competencia. Sin embargo, lejos de abandonar su objetivo, utilizó ese revés como un catalizador para perfeccionar su técnica. Regresó al escenario con una madurez renovada y una seguridad que impactó de inmediato. Al presentarse con el emblemático "gracias totales", demostró una comprensión profunda de la mística y los códigos que rodeaban a Cerati.
El tribunal evaluador no tardó en reconocer su evolución, destacando la naturalidad de sus movimientos y un timbre de voz que evitaba la parodia. Aunque el programa fue su plataforma de despegue local, la verdadera explosión ocurrió en las plataformas digitales. Sus versiones de himnos como “En la ciudad de la furia”, “Prófugos” y “Cuando pase el temblor” se esparcieron de forma viral, cruzando fronteras y llegando incluso al público argentino. Entre los comentarios de asombro, una frase comenzó a repetirse como un mantra entre los usuarios: “Era imitarlo, no resucitarlo”.
A sus 27 años y oriundo de Villa El Salvador, Lima, Fernando Sosa ha logrado descifrar la complejidad del fraseo y la sensibilidad de Cerati, fallecido en 2014. Su éxito no es producto de la improvisación; desde 2023, el cantante ya recorría escenarios peruanos liderando una banda tributo, lo que le permitió madurar su interpretación mucho antes de enfrentarse a las cámaras.
A pesar de las diferencias físicas, Sosa consiguió que su trabajo fuera percibido como una reconstrucción detallista. Durante su paso por las galas, demostró una capacidad notable para incorporar las devoluciones del jurado y pulir su actuación. Aunque finalmente no se alzó con el primer puesto del certamen —obteniendo el tercer lugar—, su impacto mediático fue superior al de cualquier trofeo. Sus presentaciones generaron reacciones en cadena de numerosos creadores de contenido y youtubers, quienes, conmovidos hasta las lágrimas, validaron el asombroso parecido vocal que mantiene con el legendario músico.
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