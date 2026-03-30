Gustavo Cerati tiene un imitador peruano que es viral por su parecido al cantar

La trayectoria de Sosa en el reality no estuvo exenta de obstáculos, lo que añade un componente de resiliencia a su historia. En un primer intento, el joven fue rechazado por el jurado y quedó fuera de la competencia. Sin embargo, lejos de abandonar su objetivo, utilizó ese revés como un catalizador para perfeccionar su técnica. Regresó al escenario con una madurez renovada y una seguridad que impactó de inmediato. Al presentarse con el emblemático "gracias totales", demostró una comprensión profunda de la mística y los códigos que rodeaban a Cerati.