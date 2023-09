Gustavo Conti compartió uno de los últimos mensajes de Silvina Luna antes de morir

gus conti.jpg

Días atrás estuvo en el living de Cortá por Lozano y se lo vio muy triste al hablar su última visita al Hospital en donde Silvina estuvo internada durante casi tres meses por un cuadro de hipercalcemia que derivó en una insuficiencia renal aguda. “Ella estaba débil, hablaba bajito, pero hablábamos. Para mí iba a arrancar...”, confesó Conti.

En la entrevista le preguntaron “¿Te acordás lo último que hablaste con ella?”, “Sí, le dije que íbamos a comer un asado en casa, Gordita, dale, que te voy a preparar un chorizo, una morcilla...”, y contó que Silvina le respondió con una sonrisa.

gustavo conti silvina luna

Confesó que “Xime está destrozada” y que a él le cuesta entender que Silvina Luna no esté más. “No me entra en la cabeza. No pienso que no está entre nosotros, que haya sufrido... para mí está”, enfatizó Gustavo y se quebró. Luego, expresó que la actriz era como una hermana para él.

A su vez, dijo lo que Luna les dijo a ambos: “Nos pedía que no nos peleáramos, que siguiéramos juntos”.