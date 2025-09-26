Gustavo Cordera volvió a causar conmoción con su defensa del femicida Ricardo Barreda: "Me puse en su lugar"

Lo que pasa es que Cordera quedó sensible con el caso de Barreda, que murió en 2020 a los 83 años, ya no en la cárcel por el femicidio de toda su familia sino como residente de un geriátrico en la localidad bonaerense de José C. Paz.

"Para mí, Barreda simboliza una injusticia cometida sobre una persona que reacciona de una manera violenta para salir de esa injusticia", señaló el cantante, para quien "genera una mística una persona que asesinó".

"Hay algo en el inconsciente colectivo que siempre va a estar más del lado del predador que de la víctima", sostuvo en la misma entrevista Cordera, quien en 2016 vivió las consecuencias mediáticas de decir en público que "hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente", y que "es una aberración de la ley que si una pendeja de 16 años con la con... caliente quiere tener sexo, vos no te la puedas cog...".

En un extraño -y un tanto alarmante- caso de descongelamiento mediático, Gustavo Cordera reapareció nuevamente en los medios esta semana, ahora no para disculparse a medias ni para hacer apología del delito sino para empatizar con un cuádruple femicida.