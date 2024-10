Gustavo Cordera y su nueva vida en Uruguay: "Experimento con medicina sagrada"

En ese sentido, destacó: “Se sabe que los hongos son como las neuronas del planeta tierra, todas las plantas por debajo de la biomasa se comunican a través de hongos y charlan a través de hongos, se sienten a través del hongo y entonces el hongo de alguna manera está en todo el universo y viaja a través de la eternidad llevando información a distintos lugares del universo, nos da la posibilidad de acceder a una información en un momento donde la mente está intervenida y tenemos mucha información. Esto nos da vitalidad tanto física como mental y espiritualmente, nos aporta vida, conocimiento y conciencia”.

Gustavo Cordera

Luego de esto, agregó: “Yo ahora estoy experimentando, los chicos me prepararon una dosis de microsilina y todos los días cuando me levanto vivo un día más calmo, alegre, consciente, produce sinapsis, todas las neuronas se vuelven a encender. La memoria mejora muchísimo y el bienestar”.

“La información la buscas de manera vivencial, ya no voy a un médico a que me diga cómo sanarme sino que yo busco esa manera de sanación. Yo los miro a ellos dos y me dicen probá esto para tu problema y yo confío porque son dos seres humanos que puedo mirar a los ojos y me entrego a una experiencia que es intransferible”, afirmó también Gustavo Cordera.

Al mismo tiempo destacó que "todo es activado por estas maravillas". Por otro lado, también Gustavo dijo: "Yo tengo más percepción y estoy más sensible, y más receptivo de lo que estoy en general. Tomo contacto con lo que me sucede y hay mucha gente que está en este viaje porque nos estamos refundando como sociedad. La agenda 2030 se quiere instalar en el planeta y no voy a luchar contra eso, yo activo la agenda humana que tiene que ver con el sentir y el corazón, la cabeza la tenemos bastante deteriorada pero el espíritu no”.

Y cerró: “El señor que está ahí mirando tenía una depresión que no lo dejaba dormir más y gracias a todo esto salió adelante”.