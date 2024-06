La queja de Gustavo López por no estar nominado en los Martín Fierro

Gustavo López expresó su malestar nuevamente contra los premios Martín Fierro, esta vez en América TV, en el programa que conduce Pamela David. Las quejas por no estar designado para “Labor conducción masculina en AM” no paran. “Que este programa no esté ternado como el mejor programa deportivo, entre dos o tres, es raro”, afirmó al iniciar su testimonio. Tras conocerse las ternas, el comunicador no paró de lanzar críticas a la organización de APTRA, a quien le expresó su malestar en Desayuno Americano.