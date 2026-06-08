Gustavo Sylvestre sobre el adiós al Indio Solari: "La organización demostró cómo se puede despedir a un ídolo"

Durante su editorial, el conductor de Radio 10 calificó la logística en el Polideportivo Gatica como "una organización perfecta" Fue una organización perfecta_ el Gato.mp4]. En ese sentido, destacó que el operativo demostró de manera contundente "cómo se despide a los ídolos populares y cómo la comunidad organizada despide a un ídolo popular".