Gustavo Sylvestre sobre el adiós al Indio Solari: "La organización demostró cómo se puede despedir a un ídolo"
En "Mañana Sylvestre" por Radio 10, el periodista cuestionó al Gobierno por su postura ante la despedida del Indio Solari y destacó el operativo en Avellaneda.
La masiva movilización popular para despedir a Indio Solari en el municipio de Avellaneda sigue generando fuertes repercusiones en el ámbito político y mediático. En su programa "Mañana Sylvestre" que se emite por Radio 10, el periodista Gustavo Sylvestre analizó la histórica jornada y lanzó duras críticas hacia la gestión nacional y porteña.
El análisis de Gustavo Sylvestre sobre la despedida
Durante su editorial, el conductor de Radio 10 calificó la logística en el Polideportivo Gatica como "una organización perfecta" Fue una organización perfecta_ el Gato.mp4]. En ese sentido, destacó que el operativo demostró de manera contundente "cómo se despide a los ídolos populares y cómo la comunidad organizada despide a un ídolo popular".
En un tono crítico, el periodista lamentó que ni el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ni la gestión nacional hayan facilitado espacios para el último adiós, calificando esta decisión como "un nuevo desprecio a lo nacional y popular".
Para cerrar su descargo, Sylvestre vinculó esta actitud oficialista con otras medidas de la administración actual: "Es un gobierno que desprecia a los jubilados, es un gobierno que desprecia a los discapacitados".
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