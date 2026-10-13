Gustavo Yankelevich cruzó a Darío Giordano y contó cómo fue el último encuentro con sus hijos
El productor cuestionó el descargo de su exyerno, quien negó las acusaciones de violencia y recordó que fue sobreseído en 2018.
Gustavo Yankelevich volvió a hablar de las acusaciones de violencia física y psicológica que sus nietos Franco y Valentín Yankelevich formularon contra su padre, Darío Giordano. Tras el comunicado en el que el viudo de Romina Yan rechazó los señalamientos y recordó que fue sobreseído en 2018, el productor cuestionó su interpretación del desenlace judicial y respaldó el testimonio de los jóvenes.
En diálogo con Eduardo Feinmann por Radio Mitre, Yankelevich se refirió a la situación judicial de su exyerno y sostuvo: “Él dice que fue sobreseído, claro, porque se cayó esto, no porque no haya sido culpable. No es inocente. Lo pueden absolver igual”.
El productor también interpretó que Giordano había aludido a él al mencionar en su descargo a personas poderosas capaces de instalar una determinada versión de los hechos. Frente a esa posibilidad, defendió la credibilidad de sus nietos y fue categórico: “Los chicos están contando la verdad, no están contando su verdad, están contando la verdad”.
Cómo fue el último encuentro entre Darío Giordano y Valentín
Durante la entrevista, Yankelevich recordó el proceso judicial que atravesó para conseguir la tenencia de Franco y Valentín, luego de que ambos le contaran situaciones de maltrato que, según sus testimonios, habían sufrido durante la infancia.
Uno de los momentos decisivos ocurrió cuando Valentín tenía 15 años y los profesionales que intervenían en el expediente insistían en que debía encontrarse con su padre. El joven se negaba a hacerlo, mientras que Franco ya había cumplido 18 años y no debía participar de esa instancia, según reconstruyó su abuelo.
Ante la posibilidad de que el conflicto judicial continuara abierto, Gustavo le pidió a su nieto que aceptara una reunión en las oficinas de los asistentes sociales y defensores de menores. Su intención, explicó, era que el encuentro permitiera cerrar definitivamente esa etapa.
“Le dije: ‘Valen, te lo pido por favor, hacé el encuentro acá en la oficina de los asistentes sociales, de los defensores. Hacé la reunión acá y esto se termina’”, recordó. Finalmente, Valentín aceptó y se produjo la reunión. Aunque Yankelevich no detalló todo lo que ocurrió durante esa conversación, describió un desenlace contundente: “Le dijo de todo, a tal punto que ahí se terminó”.
Según el relato del productor, ese mismo día consiguió la tenencia definitiva de sus nietos, después de un extenso recorrido judicial que incluyó distintas instancias y apelaciones.
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