Gustavo Yankelevich cruzó a Darío Giordano y contó cómo fue el último encuentro con sus hijos

Ante la posibilidad de que el conflicto judicial continuara abierto, Gustavo le pidió a su nieto que aceptara una reunión en las oficinas de los asistentes sociales y defensores de menores. Su intención, explicó, era que el encuentro permitiera cerrar definitivamente esa etapa.

“Le dije: ‘Valen, te lo pido por favor, hacé el encuentro acá en la oficina de los asistentes sociales, de los defensores. Hacé la reunión acá y esto se termina’”, recordó. Finalmente, Valentín aceptó y se produjo la reunión. Aunque Yankelevich no detalló todo lo que ocurrió durante esa conversación, describió un desenlace contundente: “Le dijo de todo, a tal punto que ahí se terminó”.

Según el relato del productor, ese mismo día consiguió la tenencia definitiva de sus nietos, después de un extenso recorrido judicial que incluyó distintas instancias y apelaciones.