Gustavo Yankelevich rompió el silencio tras la denuncia de su nieto contra Darío Giordano

A través de sus redes sociales oficiales, el experimentado directivo televisivo compartió una fotografía reciente que muestra a Valentín y a su hermano Franco en la actualidad. Junto a la imagen, dedicó unas sentidas palabras que reflejan la profunda admiración que siente por el proceso de resiliencia de los jóvenes: “Por haber pasado por lo que pasaron, por haber sufrido lo que sufrieron, por lo que lucharon para salir adelante y por sentir que la vida vale la pena vivirla, tienen toda mi admiración. Los amo”.