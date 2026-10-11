Gustavo Yankelevich rompió el silencio tras la denuncia de su nieto contra Darío Giordano
Valentín Yankelevich, el hijo de Romina Yan, contó que él y su hermano fueron violentados por su padre de niños y que Gustavo les salvó la vida.
Las impactantes revelaciones brindadas por Valentín Yankelevich acerca de los abusos y padecimientos atravesados en su niñez junto a Darío Giordano, tras la muerte de Romina Yan, provocaron un fuerte impacto en el ámbito de los medios y del espectáculo. Frente al enorme revuelo generado por el desgarrador testimonio del joven piloto de Turismo Carretera 2000, su abuelo, el reconocido productor Gustavo Yankelevich, rompió el silencio para brindarle un respaldo público e incondicional a sus nietos.
A través de sus redes sociales oficiales, el experimentado directivo televisivo compartió una fotografía reciente que muestra a Valentín y a su hermano Franco en la actualidad. Junto a la imagen, dedicó unas sentidas palabras que reflejan la profunda admiración que siente por el proceso de resiliencia de los jóvenes: “Por haber pasado por lo que pasaron, por haber sufrido lo que sufrieron, por lo que lucharon para salir adelante y por sentir que la vida vale la pena vivirla, tienen toda mi admiración. Los amo”.
Un pilar fundamental y la masiva ola de apoyo en las redes sociales
El mensaje difundido por el histórico creador de contenidos sirvió para ratificar de cara a la opinión pública la contención y el amparo que ofreció a los hermanos desde el momento en que se produjo la salida definitiva de la residencia paterna. La publicación no tardó en recibir una avalancha de interacciones y comentarios de apoyo, tanto de referentes del ambiente artístico como de seguidores que destacaron la entereza familiar frente a una historia sumamente dolorosa.
Con este gesto, Gustavo Yankelevich volvió a dejar en claro el rol central que ocupó durante todo el proceso de crianza de los hijos de Romina Yan, reafirmando una alianza afectiva que se mantiene más sólida que nunca tras el testimonio que conmovió al país.
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