Habló el peinador de Susana Giménez tras las críticas por el look de la diva en su regreso a la TV

“Todo esto para mí es muy nuevo, no es un lugar donde me sienta cómodo, yo estoy acostumbrado a estar atrás de las figuras, de acompañar... y a veces el acompañar también es hacer lo que ella quiere", comenzó diciendo Damián. Por esto, uno de los panelistas, preguntó: "¿Pero eso batido lo pensaste vos? Le vemos como un remolino falso que Susana no tiene".

Sin ningún tapujo y explicando cómo fue la decisión que ambos tomaron, el peluquero respondió: "La propuesta la quería ella. Es como ilógico pensar que va a salir con algo que no le gusta. Ella quería un peinado despeinado. Es un peinado desestructurado, no armado, quería estar con el pelo más lacio".

En ese sentido, dejó en claro: "Ella decidió estar con un look más relajado". Aunque, pese a sus explicaciones, no pudo evitar la crítica en plena entrevista: “Esa fue la sensación que vi desde casa. Pareció como algo apurado, como que no terminaron de peinarla". Es por esto que el peluquero cerró: “Ella estaba peinada y maquillada desde las cuatro de la tarde. No hubo un error, eso estuvo pensado así. Yo la peiné, ella se pasó el secador, la fijamos y salió".