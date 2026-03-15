"La noche de Mirtha Legrand": la inesperada pregunta a Moria Casán sobre Susana Giménez

¿Qué respondió La One sobre su vínculo con Susana Giménez?

"No, no estoy enojada con Susana Giménez, te juro", contestó Moria de inmediato ante la atenta mirada del resto de los invitados en la mesa. Lejos de achicarse o esquivar el tema, La One fue contundente y aseguró que la actriz nunca le dio ningún tipo de motivo para molestarse con ella, sino todo lo contrario.