Habló la supuesta amante de Luciano Castro durante su paso por España: "Él me besó primero"

Sin embargo, aclaró que no le dio demasiada importancia en ese momento: “Tampoco estaba tan metida en eso, tengo otras cosas que hacer. Pensé que sería igual que con todo el mundo”. En ese contexto, contó que Castro la invitó a verlo en una obra de teatro que estaba haciendo en Madrid: “Me dijo que vaya con una amiga o algo, pero al final nunca fui porque no podía”.

Sobre la naturaleza del vínculo, Sarah fue clara y marcó distancia de cualquier versión romántica intensa: “La verdad es que yo no estaba interesada al principio en salir con él”, afirmó. Y explicó cuál era su verdadero interés: “Quería conocer gente del mundillo como artista”.