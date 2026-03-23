Habló Micaela, la supuesta novia de Zunino de Gran Hermano, tras el beso con Luana: "Está jugando..."

Qué dijo la supuesta novia de Zunino

Micaela habló con el programa de Laura Ubfal en Bondi Live y no dudó en aclarar los tantos: "Hola, Agus, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que lo del beso me pareció súper espontáneo. Lo veo que está jugando, lo veo entretenido, pero bueno, nada, yo siempre quiero aclarar que nosotros no somos novios, si bien siempre tuvimos toda la intención de serlo y todo... Nada, él entró al programa, nosotros lo supimos entender, lo hablamos".

Seguidamente, defendió a Franco: "Él dice literalmente lo que nosotros arreglamos, que bueno, que fue bancar, apoyarnos. Es súper entendible lo que está pasando. Así que nada, lo bancamos. Voten, vótenlo, porque queremos que siga en la casa. Y bueno, en el momento en el que tenga que irse, lo vamos a estar bancando y esperando afuera".

De esta manera, la joven estudiante de Derecho en la UBA dejó en claro que no hay ningún conflicto alrededor del coqueteo entre Zunino y Luana.

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