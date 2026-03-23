Habló Micaela, la supuesta novia de Zunino de Gran Hermano, tras el beso con Luana: "Está jugando..."
La joven mantuvo un diálogo con Bondi Live y aclaró los tantos: no sólo no está celosa, sino que además pidió que apoyen a Franco en el reality de Telefe.
El vínculo entre Franco Zunino y Luana Fernández en Gran Hermano Generación Dorada ha sido una de las tramas más intensas y, a la vez, contradictorias de la casa. Lo que empezó como un coqueteo constante -que incluso llevó a Luana a terminar con su novio del exterior en vivo- tuvo un giro inesperado y bastante frío por parte de Zunino tras el esperado beso.
Después de semanas de "histeriqueo" y de que Zunino le dijera frases como "si fuera por mí, te como la boca acá", finalmente concretaron en una de las fiestas. Sin embargo, lo que parecía el inicio de un romance oficial terminó siendo el principio del fin.
Lejos de mostrarse enamorado, Zunino sorprendió a sus compañeros y a la audiencia con declaraciones que dejaron a Luana muy mal parada. En una charla posterior con Martín, el joven fue tajante: "Con lo que pasó hoy me di cuenta de que no me interesa otra mujer que no sea Micaela (su supuesta novia). Te lo firmo acá".
El participante confesó que no sintió la conexión que esperaba al besarla: "No sentí nada con ese beso". Y aclaró que su intención ahora es "no quedar pegado" a los problemas de Luana -quien tuvo varios cruces por su exnovio Lucas Izzi- y que prefiere mantener una relación de "solo amigos".
Qué opina la casa del vínculo entre Zunino y Luana
Muchos participantes, como Lola y Tomy, sostienen que todo fue una estrategia de "shippeo" forzada por Luana para ganar protagonismo, y que a Zunino "le sirvió" hasta que se sintió presionado. No obstante, Fernández quedó en una posición vulnerable, ya que sacrificó su relación afuera por un vínculo que Zunino cortó casi inmediatamente después de obtener lo que quería (el beso).
Qué dijo la supuesta novia de Zunino
Micaela habló con el programa de Laura Ubfal en Bondi Live y no dudó en aclarar los tantos: "Hola, Agus, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que lo del beso me pareció súper espontáneo. Lo veo que está jugando, lo veo entretenido, pero bueno, nada, yo siempre quiero aclarar que nosotros no somos novios, si bien siempre tuvimos toda la intención de serlo y todo... Nada, él entró al programa, nosotros lo supimos entender, lo hablamos".
Seguidamente, defendió a Franco: "Él dice literalmente lo que nosotros arreglamos, que bueno, que fue bancar, apoyarnos. Es súper entendible lo que está pasando. Así que nada, lo bancamos. Voten, vótenlo, porque queremos que siga en la casa. Y bueno, en el momento en el que tenga que irse, lo vamos a estar bancando y esperando afuera".
De esta manera, la joven estudiante de Derecho en la UBA dejó en claro que no hay ningún conflicto alrededor del coqueteo entre Zunino y Luana.
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