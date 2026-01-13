Tell me Lies 3: la obsesión de Lucy y Stephen vuelve a Disney+ más tóxica que nunca
La tercera temporada de la serie más adictiva de Disney+ acaba de lanzar sus primeros dos episodios abriendo paso a una historia completamente demencial.
Olvida las mariposas en el estómago y las promesas de amor eterno; Tell Me Lies volvió para recordarnos por qué es la serie más intensa, controvertida y espectacular del streaming. Con el estreno de los dos primeros episodios de la temporada 3 en Disney+, la ficción producida por Emma Roberts nos sumerge una vez más en el laberinto de pasiones tóxicas e intrigas emocionales del Baird College, demostrando que cuando se trata de Lucy y Stephen, nunca nada es lo que parece.
Esta tercera temporada, compuesta por ocho episodios, arranca con un movimiento que nos deja sin aliento: Lucy Albright (Grace Van Patten) y Stephen DeMarco (Jackson White) decidieron arreglar su fracturada relación justo a tiempo para el semestre de primavera. A pesar de la promesa mutua de que "esta vez será diferente", la serie nos bofetea con una realidad que ya conocemos bien: los traumas y los errores del pasado no se borran con una tregua. La química destructiva entre ambos sigue siendo el eje de una trama que no da respiro, donde la manipulación se disfraza de romance y el secreto de cada personaje es una bomba de tiempo a punto de estallar.
La sinopsis de esta entrega promete una escalada de conflictos sin precedentes. Mientras Lucy intenta mantenerse al margen de nuevas controversias, se ve arrastrada a un escándalo que amenaza con desmantelar su mundo. Pero no están solos en este desastre; sus amigos también deberán afrontar las consecuencias devastadoras de sus propias acciones del año anterior. Con Meaghan Oppenheimer nuevamente como showrunner, la serie mantiene ese ritmo vertiginoso y ese realismo crudo que nos hace amar y odiar a sus protagonistas por igual.
Así es fácil confirmar, con tan solo dos episodios llenos de pasión, que Tell Me Lies regresa más madura, más oscura y, sobre todo, más honesta sobre las dinámicas de poder en las relaciones jóvenes. Los dos primeros capítulos ya están disponibles y, tras verlos, queda claro que las consecuencias de lo que sucede en el campus serán devastadoras para todos. El juego ha comenzado de nuevo, y en el Baird College, el amor es el arma más peligrosa de todas.
