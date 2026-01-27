Harry Styles confirmó su nueva gira y hay polémica por el costo de las entradas: "¡Triplicó los precios!"

Entre las reacciones que circularon en redes se destacaron frases como: “Esto debería ser ilegal a menos que Harry esté haciendo un maldito espectáculo al estilo Cirque du Soleil en ese escenario", “Se cancela la ida al Together Together de Harry Styles, no está barato barato”, “Luego de ver los precios de Harry... BTS te amo”, “Yo diciendo que necesito ahorrar y compré boletos para Harry Styles, verdaderamente soy mi peor enemiga”, ”Así que los precios casi se han triplicado desde hslot 2022 y 2023. Capitalismo, codicia, inflación, costes de producción… ¿cuál es la razón esta vez?“, entre otros.

“Aperture”: así suena el regreso discográfico de Harry Styles

Harry Styles volvió a marcar su regreso a la escena musical con el estreno de “Aperture”, la canción elegida para presentar oficialmente su próximo proyecto discográfico. El lanzamiento funciona como una carta de presentación del álbum Kiss All the Time. Disco, Ocassionally, que llegará a las plataformas el 6 de marzo y contará con un total de 12 canciones.

Tras varios años sin editar material nuevo, el artista británico inicia una nueva etapa creativa con este trabajo, en el que explora sonoridades diferentes a las de sus producciones anteriores. El primer adelanto ya está disponible y generó una inmediata reacción entre sus seguidores.

“Aperture” fue compuesta por Harry Styles junto a su productor habitual, Kid Harpoon, y propone un clima sonoro más ligado a lo electrónico. A lo largo de sus cinco minutos, el tema refleja una evolución musical y una búsqueda estética que anticipa el tono general del disco que está por venir.

Embed - Harry Styles - Aperture (Official Audio)