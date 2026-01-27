Harry Styles confirmó su nueva gira y hay polémica por el costo de las entradas: "¡Triplicó los precios!"
El artista habilitó la venta de entradas para su gira “Together, Together”, que tendrá fechas acotadas y una residencia especial en el Madison Square Garden.
El regreso de Harry Styles a los escenarios ya es una realidad y viene acompañado de anuncios que no pasaron desapercibidos entre sus seguidores. Tras presentar “Aperture”, el primer single de su próximo álbum, el cantante confirmó una gira internacional con un formato poco habitual y fechas seleccionadas.
El tour llevará el nombre Together, Together y tendrá su punto de partida en mayo en Ámsterdam, donde ofrecerá seis shows consecutivos con Robyn como artista invitada. En cuanto al tramo sudamericano, por ahora Argentina quedó fuera del recorrido: el músico eligió Brasil, con dos presentaciones programadas en San Pablo durante julio y la participación de Fcukers como banda soporte.
La agenda también incluye presentaciones en el Reino Unido, con múltiples fechas en el estadio Wembley, además de paradas en México y Australia, país donde se bajará el telón de la gira en diciembre. Sin embargo, uno de los ejes más fuertes del proyecto será la residencia que Harry Styles realizará en el Madison Square Garden de Nueva York, prevista entre agosto y octubre, con Jamie XX como invitado especial.
Tras el anuncio oficial, comenzó la preventa de entradas y rápidamente se encendió la polémica en redes sociales. Los fans expresaron su sorpresa por los valores, que presentan una brecha amplia y generaron debate a nivel internacional.
Los precios oscilan entre los 74 y los 830 euros, cifras que despertaron críticas y comentarios irónicos. Incluso Liam Gallagher se sumó a la conversación al publicar en su cuenta de X el mensaje “Cuánto vale”, que muchos interpretaron como una referencia directa al tema.
Entre las reacciones que circularon en redes se destacaron frases como: “Esto debería ser ilegal a menos que Harry esté haciendo un maldito espectáculo al estilo Cirque du Soleil en ese escenario", “Se cancela la ida al Together Together de Harry Styles, no está barato barato”, “Luego de ver los precios de Harry... BTS te amo”, “Yo diciendo que necesito ahorrar y compré boletos para Harry Styles, verdaderamente soy mi peor enemiga”, ”Así que los precios casi se han triplicado desde hslot 2022 y 2023. Capitalismo, codicia, inflación, costes de producción… ¿cuál es la razón esta vez?“, entre otros.
“Aperture”: así suena el regreso discográfico de Harry Styles
Harry Styles volvió a marcar su regreso a la escena musical con el estreno de “Aperture”, la canción elegida para presentar oficialmente su próximo proyecto discográfico. El lanzamiento funciona como una carta de presentación del álbum Kiss All the Time. Disco, Ocassionally, que llegará a las plataformas el 6 de marzo y contará con un total de 12 canciones.
Tras varios años sin editar material nuevo, el artista británico inicia una nueva etapa creativa con este trabajo, en el que explora sonoridades diferentes a las de sus producciones anteriores. El primer adelanto ya está disponible y generó una inmediata reacción entre sus seguidores.
“Aperture” fue compuesta por Harry Styles junto a su productor habitual, Kid Harpoon, y propone un clima sonoro más ligado a lo electrónico. A lo largo de sus cinco minutos, el tema refleja una evolución musical y una búsqueda estética que anticipa el tono general del disco que está por venir.
