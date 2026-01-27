Luciana Rubinska cruzó a Horacio Pagani: "Lo dice para hacerse el gracioso, pero atrasa"
La periodista fue contundente al opinar sobre las declaraciones del panelista de Bendita y cuestionó su mirada sobre el rol femenino en el periodismo deportivo.
Las declaraciones de Horacio Pagani sobre la participación de las mujeres en el fútbol siguen generando repercusiones y esta vez fue Luciana Rubinska quien decidió alzar la voz. En una entrevista con Intrusos, la periodista no esquivó el tema y le respondió de manera directa al histórico panelista de Bendita, marcando una fuerte distancia con su postura.
Con un tono firme pero personal, Rubinska comenzó apelando al vínculo que los une desde hace años: “Te hablo a vos, Horacio. Sabés lo que te quiero y el tiempo que hemos compartido, muchos años juntos haciendo un programa de televisión”. Sin embargo, rápidamente dejó en claro su decepción frente a sus dichos recientes.
“No puedo creer que el paso del tiempo no te haya reubicado y generado una reconsideración de lo que decís y pensás”, lanzó, evidenciando su sorpresa ante una mirada que considera desactualizada. La periodista fue aún más tajante al referirse a la figura que Pagani representó para ella en sus inicios: “Eras una figura, una estrella para mí, un faro para llegar. Y seguís sosteniendo esa posición tan machista, que me decepciona”.
Lejos de quedarse solo en la crítica personal, Rubinska amplió el foco y apuntó al contexto actual del periodismo deportivo: “Es momento para sentarse, parar la pelota y repensar lo que estás diciendo. Hay grandes periodistas mujeres. No hay nada que demuestre físicamente, psicológicamente ni socialmente que los hombres tienen más aptitudes que las mujeres para poder hacerlo”.
Para cerrar, la comunicadora reflexionó sobre el impacto de este tipo de discursos en los medios y sugirió que, aunque puedan buscar generar polémica, resultan contraproducentes: “Creo que lo dice para hacerse el gracioso, pero atrasa. No está bueno”.
Las palabras de Luciana Rubinska se suman a una larga lista de voces que cuestionaron las expresiones de Pagani y reavivan el debate sobre el lugar de las mujeres en el fútbol y en el periodismo deportivo, un terreno que en los últimos años viene mostrando cambios profundos e irreversibles.
