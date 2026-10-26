Hasta las lágrimas: La Joaqui se emocionó con el regalo de cumpleaños de Tiago PZK

El amor volvió a florecer en la escena de la música urbana y sus protagonistas no dejan de generar repercusiones en las plataformas digitales. A un mes de haber hecho oficial su historia de amor, Tiago PZK sorprendió a La Joaqui con un festejo de cumpleaños inolvidable. La reacción de la cantante ante la cuidada preparación de su pareja quedó registrada en una secuencia audiovisual que rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales.