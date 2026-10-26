Hasta las lágrimas: La Joaqui se emocionó con el regalo de cumpleaños de Tiago PZK
A través de su cuenta de Instagram, la cantante mostró el regalo que recibió de parte de su novio y se emocionó hasta las lágrimas. Los detalles.
El amor volvió a florecer en la escena de la música urbana y sus protagonistas no dejan de generar repercusiones en las plataformas digitales. A un mes de haber hecho oficial su historia de amor, Tiago PZK sorprendió a La Joaqui con un festejo de cumpleaños inolvidable. La reacción de la cantante ante la cuidada preparación de su pareja quedó registrada en una secuencia audiovisual que rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales.
La referente del RKT celebró sus 32 años este domingo en el marco de un presente lleno de novedades afectivas. Luego de ponerle fin a su vínculo con Luck Ra, la artista confirmó su romance con el joven músico, con quien viene mostrándose muy unida y cómplice durante las últimas semanas.
En el clip que circuló con fuerza en el universo virtual durante las últimas horas, se aprecia el instante exacto en el que la homenajeada ingresa al recinto y divisa al cantante esperándola en el centro del salón. La emoción resultó inevitable para la artista, quien no pudo disimular el impacto al descubrir el despliegue montado exclusivamente para agasajarla.
El regalo de Tiago PZK que emocionó a La Joaqui
El ambiente lució una propuesta estética cuidada y singular inspirada en la temática de Halloween. Detrás de la figura del músico, la escenografía del evento lució una imponente decoración integrada por calaveras combinadas con globos en tonos negros, blancos y naranjas.
La espontánea respuesta de la cantante frente al gesto de su novio generó una ola de repercusiones inmediatas entre sus seguidores. Atentos a cada novedad de la pareja, desde uno de sus clubes de fans oficiales replicaron las imágenes del festejo y celebraron la iniciativa del músico expresando con gratitud: “Qué lindo esto, gracias por hacerla feliz”.
De esta manera, la viralización del video volvió a poner en el centro de la escena mediática a la flamante pareja, que tras blanquear su noviazgo hace aproximadamente un mes, continúa despertando la atención de sus fanáticos en cada aparición pública y demostración de afecto.
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