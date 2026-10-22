La Joaqui cuestionó el nuevo tema de Luck Ra y lanzó una frase contundente: "No le haría lo mismo"

Consultada sobre si había escuchado la canción, aseguró que prefirió mantenerse al margen. "No, elijo no escuchar, pero él es un chico libre, puede ser feliz como quiera", afirmó, en referencia a las decisiones personales y artísticas de Luck Ra.

En otro momento de la charla, la artista marcó distancia respecto del vínculo que mantiene actualmente con el cantante cordobés. Al ser consultada sobre si alguien que compartió tanto tiempo con ella podría lanzar una canción con ese título y ese contenido, respondió: "No, yo ya no lo conozco. Hace cuatro meses que ni lo veo".

La relación de La Joaqui con Tiago PZK y el conflicto con Luck Ra

Después de su separación de Luck Ra, La Joaqui comenzó una relación con su amigo Tiago PZK. La ruptura habría estado vinculada con diferencias en sus proyectos de vida y, posteriormente, el cantante cordobés expresó en Instagram su malestar con quien consideraba su examigo.

Ese contexto volvió a cobrar relevancia ante las especulaciones que generó la canción. Aunque en las redes sociales muchos usuarios relacionaron la letra con la historia entre los artistas, La Joaqui evitó confirmar esa interpretación y sostuvo que no se siente directamente destinataria del tema.

Qué dice la letra de El que se la queda pierde, la canción de Luck Ra

Luck Ra compartió un fragmento de la canción que despertó comentarios entre sus seguidores. En la letra, el cantante hace referencia a una relación conflictiva y a una persona que lo habría lastimado.

"No voy a ponerme a competir ni rebajarme con alguien que ni siquiera está a mi talla. Mucho menos por una egoísta hipócrita que con descaro me lastimó. Le dejo este aviso al siguiente pretendiente: con los mismos labios con los que promete miente", dice la letra difundida.

En el video, Luck Ra aparece acompañado por Khea. La publicación recibió numerosos comentarios en Instagram y varios usuarios calificaron al cordobés de "resentido", al interpretar que el contenido podría estar relacionado con su historia sentimental con La Joaqui.

Con la canción ya disponible, las declaraciones de la cantante sumaron un nuevo capítulo a las repercusiones del estreno. Sin confirmar que el tema esté dedicado a ella, La Joaqui dejó en claro que prefiere no responder públicamente a través de otra canción y que, si tiene algo que decirle a su expareja, podría hacerlo en privado.