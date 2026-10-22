Luck Ra estrenó "El que se la queda pierde" con Khea: ¿palito para La Joaqui?

Otro de los versos que sobresale es el que hace referencia a los conflictos que siguen abiertos: “Porque conmigo aún tiene cosas pendientes”. Esa frase introduce un matiz distinto dentro de la canción, ya que, además de expresar enojo, sugiere que el vínculo no habría terminado de manera definitiva en el plano emocional.

En otro tramo, el protagonista describe unos ojos que perdieron su brillo y se presenta como alguien capaz de ocupar tanto el lugar de los sueños como el de las pesadillas de la otra persona. La imagen refuerza el tono desafiante de la composición y muestra una voz narrativa que oscila entre el dolor, el orgullo y la necesidad de dejar en claro su posición.

La canción también incluye referencias a los valores, la lealtad y la atención que alguien busca recibir. Con expresiones críticas hacia la persona a la que parece dirigirse, el cantante insiste en la idea de que las apariencias y las promesas no son suficientes para sostener una relación.

Hacia el final, la letra retoma la postura desafiante del comienzo y suma una declaración sobre la propia actitud frente al conflicto. La repetición de algunas frases refuerza el carácter insistente del tema y mantiene el foco en una relación marcada por los reproches.

¿La canción está dedicada a La Joaqui?

El estreno volvió a poner bajo la lupa la separación entre Luck Ra y La Joaqui, quienes mantuvieron una relación durante casi dos años. Aunque las referencias al desamor y a una persona que habría causado dolor despertaron especulaciones entre los seguidores, ninguno de los dos confirmó que la canción esté dedicada a su expareja.

Antes del lanzamiento, la cantante de RKT había sido consultada sobre el tema durante una entrevista con Puro Show. En esa oportunidad, explicó que no se sentía directamente aludida, aunque admitió que el contenido podía prestarse a distintas interpretaciones.

"No siento que me lo hizo a mí. Siento que puede ser sugerente porque si no, no lo hubieran levantado todos los medios", expresó La Joaqui.

También descartó la posibilidad de contestarle mediante otra canción y recordó el tiempo que compartieron como pareja: "No le respondería en una canción. Es una persona con la que dormí dos años, ¿cómo le voy a decir algo así?".

Además, la artista reconoció que la situación podía afectarla emocionalmente, pero remarcó que Luck Ra es libre de tomar sus propias decisiones. Incluso dejó abierta la posibilidad de comunicarse con él en privado, aunque aclaró que prefería no escuchar el adelanto antes de que se estrenara.

Mirá el video de Luck Ra y Khea: "El que se la queda pierde"