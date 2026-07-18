Gino Bogani dejó descolocado a Mario Pergolini con un particular consejo sobre la corbata
El histórico diseñador visitó "Otro día perdido", habló de elegancia y terminó dando una inesperada clase magistral sobre una prenda clásica del guardarropa masculino.
Gino Bogani volvió a exhibir el refinamiento que lo convirtió en una de las figuras más influyentes de la moda argentina. Invitado a "Otro día perdido", el programa que conduce Mario Pergolini por eltrece, el diseñador protagonizó un distendido intercambio en el que terminó compartiendo una curiosa recomendación sobre el uso de la corbata que sorprendió a todos en el estudio.
La conversación transitaba por distintos aspectos de su carrera cuando Pergolini quiso saber si, después de tantos años dedicados al diseño, todavía conserva el hábito de reparar en la vestimenta de quienes lo rodean. La respuesta de Bogani fue inmediata y dejó en claro que esa mirada sigue siendo casi un reflejo.
"Si veo una cosa que se puede mejorar, obvio me meto. Y si es alguien muy amigo, le arreglo la corbata", respondió con naturalidad, despertando las risas del conductor y del resto de los presentes.
Lejos de quedarse con esa anécdota, Pergolini aprovechó la ocasión para consultarle cuál considera que es la manera adecuada de lucir esa pieza, un accesorio que, aunque parece sencillo, para Bogani encierra más aristas de las que muchos imaginan.
Una explicación que sorprendió al conductor
Con la tranquilidad de quien lleva décadas observando cada detalle del vestir, el modisto explicó que no existe una única forma correcta de colocar la corbata y que todo depende de la fisonomía de quien la lleva. "Depende de cada uno, según la base del cuello. Mi base de cuello es alta y por eso la uso más arriba. Si es una base normal, se usa más abajo", explicó, desmenuzando una cuestión que para él responde a criterios de proporción antes que a reglas rígidas.
La explicación dejó sorprendido a Pergolini, que continuó indagando sobre el tema y le preguntó si conviene cubrir una mayor porción del cuello de la camisa o dejarlo más expuesto. Bogani, con el histrionismo que suele imprimirle a sus apariciones públicas, respondió apelando al humor y terminó llevándose otra carcajada del estudio.
"Según la edad. Yo tengo que ir subiéndola ya, dentro de poco la voy a tener en la frente", lanzó, en una ocurrencia que rápidamente se transformó en uno de los pasajes más comentados del programa.
Como si eso fuera poco, el diseñador reveló una singular costumbre que todavía mantiene por deformación profesional. Contó que, cada vez que participa de una producción o una entrevista, suele pedir que revisen su ropa para comprobar que no haya quedado alguna aguja o alfiler olvidado entre las prendas.
"Estoy tan acostumbrado a tener hilos... Les dije que se fijaran si tenía alguna aguja o alfiler, porque si usé la prenda en alguna prueba seguramente me quedó alguno", relató entre sonrisas.
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