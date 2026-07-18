Gino Bogani dejó descolocado a Mario Pergolini con un particular consejo sobre la corbata

La explicación dejó sorprendido a Pergolini, que continuó indagando sobre el tema y le preguntó si conviene cubrir una mayor porción del cuello de la camisa o dejarlo más expuesto. Bogani, con el histrionismo que suele imprimirle a sus apariciones públicas, respondió apelando al humor y terminó llevándose otra carcajada del estudio.

"Según la edad. Yo tengo que ir subiéndola ya, dentro de poco la voy a tener en la frente", lanzó, en una ocurrencia que rápidamente se transformó en uno de los pasajes más comentados del programa.

Como si eso fuera poco, el diseñador reveló una singular costumbre que todavía mantiene por deformación profesional. Contó que, cada vez que participa de una producción o una entrevista, suele pedir que revisen su ropa para comprobar que no haya quedado alguna aguja o alfiler olvidado entre las prendas.

"Estoy tan acostumbrado a tener hilos... Les dije que se fijaran si tenía alguna aguja o alfiler, porque si usé la prenda en alguna prueba seguramente me quedó alguno", relató entre sonrisas.