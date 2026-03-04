"Cómo agua para chocolate": cuándo estrena el último episodio en HBO Max
La segunda temporada de "Como agua para chocolate" está próxima a llegar a su final en HBO Max. Conocé cuántos episodios faltan y cuándo estrenan.
El misticismo, la tradición y los aromas de la cocina mexicana regresaron a la pantalla para dar el cierre definitivo a una de las adaptaciones literarias más esperadas de los últimos tiempos. El pasado 15 de febrero de 2026, la plataforma HBO Max dio inicio a la segunda y última temporada de Como agua para chocolate, la serie basada en la célebre novela de Laura Esquivel Valdés.
Tras una primera parte que cautivó a la audiencia al mostrar el nacimiento del amor prohibido entre Tita y Pedro, esta conclusión se sumerge en las profundidades de un vínculo que, lejos de apagarse, se vuelve más tangible y peligroso. La cocina, que en los episodios iniciales funcionó como el único canal posible para el deseo, sigue siendo el eje central, aunque ahora el entorno de los protagonistas comienza a sufrir las drásticas consecuencias de su persistencia.
Esta segunda entrega promete elevar la apuesta narrativa. La trama ya no solo gira en torno a la imposibilidad de estar juntos, sino que introduce elementos de alta tensión que incluyen un intento de asesinato y una tragedia familiar que sacudirá los cimientos de la casa de los De la Garza. Para Tita, esta temporada representa la posibilidad real de una nueva vida, aunque el camino hacia la libertad definitiva estará marcado por el sacrificio y el enfrentamiento con las rígidas normas de su época.
La producción ha sido diseñada para que cada entrega mantenga al espectador en vilo, consolidando esta versión como la traslación definitiva del realismo mágico de Esquivel a la narrativa audiovisual contemporánea.
La estrategia de lanzamiento mantiene el formato de estreno semanal, permitiendo que la conversación sobre el destino de los personajes crezca domingo a domingo. El foco de atención de los seguidores está puesto en el domingo 22 de marzo, fecha en la que se emitirá el sexto y último episodio, marcando el fin de la historia de Tita.
Para que no te pierdas ni un solo detalle de este viaje culinario y emocional, te presentamos el cronograma oficial de lanzamientos en HBO Max:
- Episodio 1 - 15 de febrero
- Episodio 2 - 22 de febrero
- Episodio 3 - 1 de marzo
- Episodio 4 - 8 de marzo
- Episodio 5 - 15 de marzo
- Episodio 6 - 22 de marzo
