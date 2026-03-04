"Cómo agua para chocolate": cuándo estrena el último episodio en HBO Max

Esta segunda entrega promete elevar la apuesta narrativa. La trama ya no solo gira en torno a la imposibilidad de estar juntos, sino que introduce elementos de alta tensión que incluyen un intento de asesinato y una tragedia familiar que sacudirá los cimientos de la casa de los De la Garza. Para Tita, esta temporada representa la posibilidad real de una nueva vida, aunque el camino hacia la libertad definitiva estará marcado por el sacrificio y el enfrentamiento con las rígidas normas de su época.