HBO Max: la icónica película que todos deberían ver y que causa furor entre los usuarios
Dos décadas después de su estreno, continúa siendo una de las películas más recomendadas por la crítica y los fanáticos.
El catálogo de HBO Max reúne grandes clásicos del cine que marcaron un antes y un después en distintos géneros. Entre ellos se encuentra una producción que revolucionó las historias de zombis.
Se trata de una cinta dirigida por Danny Boyle que redefinió el género con una historia cargada de tensión, supervivencia y escenas que quedaron grabadas en la memoria de los espectadores. Además, volvió a cobrar protagonismo gracias al reciente regreso de la franquicia con nuevas entregas.
Gracias a su combinación de terror, acción y suspenso, la película continúa siendo una de las obras más influyentes del género y una de las opciones imprescindibles para quienes buscan descubrir o volver a ver uno de los grandes clásicos disponibles.
De qué trata Exterminio
La historia comienza cuando un peligroso virus se propaga rápidamente por Gran Bretaña, provocando el colapso de la sociedad en cuestión de días.
Semanas después del inicio del brote, Jim, un joven que permanecía internado en un hospital, despierta completamente solo sin comprender qué ocurrió. Al salir a las calles de Londres, descubre una ciudad desierta, repleta de señales de abandono y dominada por personas infectadas que se caracterizan por su extrema violencia y velocidad.
En su intento por sobrevivir, Jim se une a un pequeño grupo de sobrevivientes que busca refugio mientras intenta encontrar una salida en medio del caos. La película combina acción, suspenso y drama psicológico, convirtiéndose en una de las producciones más influyentes del cine de zombis moderno.
Además de su historia, Exterminio fue elogiada por su innovadora puesta en escena, especialmente por las impactantes imágenes de una Londres completamente vacía.
Reparto de Exterminio
El elenco principal está integrado por reconocidos actores británicos:
- Cillian Murphy como Jim.
- Naomie Harris como Selena.
- Brendan Gleeson como Frank.
- Megan Burns como Hannah.
- Christopher Eccleston como el mayor Henry West.
La actuación de Cillian Murphy fue una de las más destacadas de su carrera y ayudó a consolidarlo como una de las grandes figuras del cine internacional.
Tráiler de Exterminio
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