HBO Max: la icónica película que todos deberían ver y que causa furor entre los usuarios

En su intento por sobrevivir, Jim se une a un pequeño grupo de sobrevivientes que busca refugio mientras intenta encontrar una salida en medio del caos. La película combina acción, suspenso y drama psicológico, convirtiéndose en una de las producciones más influyentes del cine de zombis moderno.

Además de su historia, Exterminio fue elogiada por su innovadora puesta en escena, especialmente por las impactantes imágenes de una Londres completamente vacía.

Reparto de Exterminio

El elenco principal está integrado por reconocidos actores británicos:

Cillian Murphy como Jim.

como Jim. Naomie Harris como Selena.

como Selena. Brendan Gleeson como Frank.

como Frank. Megan Burns como Hannah.

como Hannah. Christopher Eccleston como el mayor Henry West.

La actuación de Cillian Murphy fue una de las más destacadas de su carrera y ayudó a consolidarlo como una de las grandes figuras del cine internacional.

Tráiler de Exterminio