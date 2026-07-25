HBO Max: la película que dura 100 minutos y es la más recomendada por la crítica

El papel principal está a cargo de Ethan Hawke, cuya actuación le valió una nominación a los SAG Awards, uno de los reconocimientos más prestigiosos entregados por el Sindicato de Actores de Estados Unidos. A su vez, la interpretación de Margaret Qualley, quien da vida a Elizabeth, una joven admiradora del compositor, también recibió muy buenos comentarios por parte de la crítica.

Reparto de Luna Azul

Ethan Hawke como Lorenz Hart

Margaret Qualley como Elizabeth

Bobby Cannavale como el barman

Andrew Scott como Richard Rodgers

Trailer de Luna Azul