HBO Max: la película que dura 100 minutos y es la más recomendada por la crítica
HBO Max incorporó a su catálogo una película dirigida por un reconocido cineasta y protagonizada por un elenco de primer nivel que promete captar todas las miradas.
Hay películas que consiguen destacarse por su calidad mucho antes de desembarcar en una plataforma de streaming. Ese es el caso de esta producción, que tuvo un exitoso recorrido por importantes festivales internacionales y recibió muy buenas críticas de la prensa especializada antes de incorporarse al catálogo de HBO Max.
Con una duración de 100 minutos, esta propuesta combina una historia conmovedora, un guion sólido y actuaciones de gran nivel que fueron ampliamente elogiadas. Desde su llegada a HBO Max, se posicionó como una de las mejores alternativas para quienes buscan disfrutar de un drama diferente y cerrar el día con una película que invita a la reflexión.
De qué trata Luna Azul
"Luna Azul" es un drama dirigido por Richard Linklater, el reconocido realizador detrás de películas como "Boyhood" y la trilogía "Antes del amanecer". La producción tuvo su estreno en la Berlinale 2025 y posteriormente fue presentada en prestigiosos festivales como Telluride, Toronto y Nueva York, donde obtuvo una excelente recepción por parte de la crítica especializada.
La trama transcurre a lo largo de una única noche, el 31 de marzo de 1943, en el histórico bar Sardi's, en Nueva York. Allí se encuentra Lorenz Hart, el célebre compositor y letrista estadounidense, mientras en otro punto de la ciudad tiene lugar el estreno de Oklahoma!, el nuevo musical de Richard Rodgers, quien durante años fue su principal compañero creativo.
En lugar de asistir a ese importante evento, Hart permanece en el bar con una copa en la mano y mantiene distintas conversaciones que dejan al descubierto sus emociones, frustraciones y recuerdos. Con el correr de la noche, nuevos personajes llegan al lugar y cada diálogo revela diferentes aspectos de un artista que siente que quedó relegado mientras el mundo continúa avanzando.
El papel principal está a cargo de Ethan Hawke, cuya actuación le valió una nominación a los SAG Awards, uno de los reconocimientos más prestigiosos entregados por el Sindicato de Actores de Estados Unidos. A su vez, la interpretación de Margaret Qualley, quien da vida a Elizabeth, una joven admiradora del compositor, también recibió muy buenos comentarios por parte de la crítica.
Reparto de Luna Azul
- Ethan Hawke como Lorenz Hart
- Margaret Qualley como Elizabeth
- Bobby Cannavale como el barman
- Andrew Scott como Richard Rodgers
Trailer de Luna Azul
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