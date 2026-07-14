HBO Max: los detalles de la producción turca considerada como la más vista en lo que va del año

A medida que avanzan los capítulos, la serie muestra la evolución de sus protagonistas, quienes deberán elegir entre cumplir con las expectativas de sus familias o luchar por sus propios sueños, en una historia donde el amor, las traiciones y las emociones ocupan un lugar central.

Reparto de Una nueva vida

El elenco principal de la serie está integrado por reconocidos actores de la televisión turca:

Afra Saraçolu como Seyran.

como Seyran. Mert Ramazan Demir como Ferit Korhan.

como Ferit Korhan. Gülçin Santrcolu .

. Beril Pozam.

Las interpretaciones de Afra Saraçolu y Mert Ramazan Demir fueron especialmente destacadas por los seguidores de la ficción, quienes elogiaron la química entre ambos protagonistas y el desarrollo de sus personajes a lo largo de la historia.

Tráiler de Una nueva vida