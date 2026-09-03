HBO Max: la clásica comedia de los 2000 ideal para una tarde entretenida

Durante el análisis descubren que el objeto contiene formas de vida extraterrestre microscópicas que se reproducen y evolucionan con una rapidez nunca antes observada. Lo que comienza con organismos diminutos pronto deriva en criaturas cada vez más desarrolladas y peligrosas.

La situación llama rápidamente la atención del Gobierno y aparece en escena Allison Reed, interpretada por Julianne Moore, una científica que participa de los esfuerzos por controlar el fenómeno. A ellos también se suma Wayne, un aspirante a bombero interpretado por Seann William Scott.

A partir de allí comienza una carrera para evitar que la evolución de los organismos extraterrestres se salga definitivamente de control. La película combina la amenaza de una invasión con situaciones disparatadas y el humor característico de las grandes comedias comerciales de comienzos de los años 2000.

Reparto de Evolución

La película reúne a David Duchovny, Julianne Moore, Orlando Jones y Seann William Scott junto a otros reconocidos actores. El reparto principal está integrado por:

David Duchovny como Ira Kane.

como Ira Kane. Julianne Moore como Allison Reed.

como Allison Reed. Orlando Jones como Harry Block.

como Harry Block. Seann William Scott como Wayne.

como Wayne. Ted Levine como el general Woodman.

como el general Woodman. Ethan Suplee como Deke.

como Deke. Michael Bower como Danny.

como Danny. Dan Aykroyd como el gobernador Lewis.

como el gobernador Lewis. Katharine Towne como Nadine.

El elenco es una de las claves de la película, especialmente por la dinámica entre sus protagonistas y la combinación constante de humor, situaciones absurdas y ciencia ficción.

Trailer de Evolución