HBO Max: la clásica comedia de los 2000 ideal para una tarde entretenida
Estrenada a comienzos de los 2000, cuenta con David Duchovny, Julianne Moore y Orlando Jones como protagonistas.
HBO Max cuenta en su catálogo con diferentes clásicos del cine que, pese al paso de los años, continúan siendo una buena alternativa para quienes buscan una película entretenida. Entre ellos aparece una particular producción que mezcla comedia, ciencia ficción y criaturas extraterrestres.
Se trata de una película estrenada en 2001 y dirigida por Ivan Reitman, responsable también de "Los Cazafantasmas". La producción recupera buena parte de ese estilo, combinando una amenaza capaz de poner en riesgo a la humanidad con situaciones cargadas de humor.
La historia comienza con la caída de un meteorito en Arizona. Lo que inicialmente parece un fenómeno que podría ser estudiado sin mayores inconvenientes termina convirtiéndose en algo completamente diferente cuando los científicos descubren que en su interior existen organismos extraterrestres.
El gran problema es que estas formas de vida tienen la capacidad de evolucionar a una velocidad extraordinaria. Así, los protagonistas deberán encontrar una manera de detenerlas antes de que las criaturas continúen reproduciéndose y terminen convirtiéndose en una amenaza imposible de controlar.
De qué trata Evolución
El protagonista de "Evolución" es el doctor Ira Kane, interpretado por David Duchovny, un antiguo científico del Gobierno que trabaja en una universidad comunitaria de Arizona. Junto a su amigo y profesor de geología Harry Block, interpretado por Orlando Jones, comienza a investigar el lugar donde cayó un meteorito.
Durante el análisis descubren que el objeto contiene formas de vida extraterrestre microscópicas que se reproducen y evolucionan con una rapidez nunca antes observada. Lo que comienza con organismos diminutos pronto deriva en criaturas cada vez más desarrolladas y peligrosas.
La situación llama rápidamente la atención del Gobierno y aparece en escena Allison Reed, interpretada por Julianne Moore, una científica que participa de los esfuerzos por controlar el fenómeno. A ellos también se suma Wayne, un aspirante a bombero interpretado por Seann William Scott.
A partir de allí comienza una carrera para evitar que la evolución de los organismos extraterrestres se salga definitivamente de control. La película combina la amenaza de una invasión con situaciones disparatadas y el humor característico de las grandes comedias comerciales de comienzos de los años 2000.
Reparto de Evolución
La película reúne a David Duchovny, Julianne Moore, Orlando Jones y Seann William Scott junto a otros reconocidos actores. El reparto principal está integrado por:
- David Duchovny como Ira Kane.
- Julianne Moore como Allison Reed.
- Orlando Jones como Harry Block.
- Seann William Scott como Wayne.
- Ted Levine como el general Woodman.
- Ethan Suplee como Deke.
- Michael Bower como Danny.
- Dan Aykroyd como el gobernador Lewis.
- Katharine Towne como Nadine.
El elenco es una de las claves de la película, especialmente por la dinámica entre sus protagonistas y la combinación constante de humor, situaciones absurdas y ciencia ficción.
Trailer de Evolución
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