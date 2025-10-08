Hernán Caire celebró los 15 años de su hija Valentina con una noche inolvidable

Hernan Caire y su hija Valentina bailando el vals

Después del postre, comenzó el carnaval carioca, en el que Valentina volvió a deslumbrar con una capa LED blanca, sombrero cowboy, paraguas y boa a juego, todo iluminado, en un momento realmente épico de la noche.

Carioca Hernan Caire y Valentina

Más tarde, llegó el momento del brindis y la torta, donde se le cantó el feliz cumpleaños ya pasada la medianoche. Luego de una nueva tanda de baile, la noche tuvo otro pico de emoción con un increíble show de robot LED que sorprendió a todos los presentes.

Fiesta de Valentina Caire

Finalmente, los invitados compartieron un último postre y una última tanda musical, y hacia las 5:30 de la mañana se ofreció pizza y desayuno para quienes quisieran. El evento llegó a su fin con un abrazo muy emotivo entre Valentina y su papá, quienes se dijeron mutuamente: “Gracias por esta maravillosa noche que me hiciste vivir, nunca me lo hubiese imaginado así, tan perfecta”.

Hernán Caire: “Gracias a Valentina entendí el verdadero significado de la palabra papá”

Hernan Caire y su hija Valentina de bebe

Luego de la emotiva noche de celebración por los 15 años de su hija Valentina, Hernán Caire compartió con emoción algunas reflexiones que demuestran la profunda conexión que los une. Según contó, desde el primer momento Valentina tuvo muy claro que quería una fiesta. “Tanto su mamá, Valeria, como yo, le propusimos qué quería hacer: si prefería un viaje o una fiesta. Y ella no lo dudó. Dijo que desde chica soñaba con entrar con un vestido de princesa y tener una noche inolvidable. Así que eso fue lo que traté de hacer como papá: cumplirle, dentro de mis posibilidades, todos sus sueños. Y eso fue lo que pasó: tuvo su fiesta soñada”, relató con orgullo.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el vals, ese instante tan esperado en cada celebración de 15. Hernán lo vivió con una mezcla de humor y emoción. “Lo primero que sentí fue que soy muy malo para bailar, ¡jajaja! Nunca me gustó. Ya en Jugate Conmigo, Cris Morena me hacía chistes sobre eso. Pero le prometí a Vale que iba a aprenderme los pasos: un dos para un lado, un dos para el otro. Lo que no imaginé fue lo que sentí al verla: se me llenaron los ojos de lágrimas. La bebé que tuve en brazos hace un rato, ahora se está convirtiendo en una señorita”, confesó. En ese mismo momento, recordó a su mamá, fallecida hace dos años. “Sentí que ella estaba presente, mirando desde el cielo, y que estaba orgullosa del hijo que crió y de la felicidad de su nieta. El que sí estuvo presente fue mi papá, que tiene 84 años. A él le cedí el vals después de mí. Fue un momento único que jamás voy a olvidar”.

Al hablar de Valentina, la emoción se le volvió a notar en la voz. Hernán no escatimó en palabras para definirla: “Siempre le agradezco a Dios porque no pude haber tenido una hija más maravillosa. Es compañera, compinche, cariñosa, muy dulce, muy dada, inteligente, educada, simpática… y además bellísima. Pero más allá de todo eso, tiene un aura especial. Valentina no pasa desapercibida en ningún lugar. Siempre le digo que es un ángel caído del cielo. Gracias a ella entendí el verdadero significado de la palabra ‘papá’”. Y agregó con orgullo: “Estoy muy feliz con los valores con los que la crié. Son los mismos que me inculcaron mis padres, Dorita y Oscar, a quienes siempre les voy a estar eternamente agradecido”.

Si tuviera que elegir una sola imagen de toda la fiesta, una de esas fotos que uno guarda en el corazón para siempre, no duda: “Durante la noche se me vinieron muchas emociones encontradas. Me hubiese encantado que estuviera mi mamá presente, porque era su sueño ver los 15 de su única nieta mujer Caire. Pero si tengo que elegir una foto de la noche, me quedo con una en particular: la de mi familia todos juntos. Mi papá Oscar, mis hermanos Diego y Daniel, mi hija Valentina, mi sobrino Mateo, yo… y la estrella más brillante que nos acompañó desde el cielo: mi mamá Dorita”.