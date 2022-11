La dolorosa revelación de la mamá de Tomás Holder de Gran Hermano

Y agregó: "Me empujaba o me golpeaba. La psicológica era la peor porque me hacía sentir mal. Me decía que era fea, negra. En ese momento cuando una hacía una denuncia no te daban ni bola, te mandaban a tu casa. Hoy por suerte si una mina te denuncia te dan bola, queda un precedente".

Al ser consultada sobre como es la relación de Tomás con su padre, Gisela afirmó: "Es nula.Uno se separa de la mujer o del hombre, pero no de los hijos, fue un padre ausente. Tomas lo sufrió un montón, él lo quiere, no le he hablado mal del padre, pero los hechos lo demuestran. Mis hijos más chiquitos tienen un padrazo".

Las repercusiones de la salida de Tomás de Gran Hermano

Gisela habló de cómo vio a su tras la salida de la casa más famosa del país, y remarco: "El pibe aunque uno lo vea enorme, mide casi 1,87, recién cumplió 22 años. Él entro con 21 años, se hizo conocido en TikTok no hace ni un año, para él es un montón. Pensaba jugar desde el personaje que había creado, de ser el 'Tincho', el clasista".

"Él se vino a Rosario, me dejó el valijón lleno de ropa sucia, casi lo mato, se fue a la casa de la novia y desde que vino esta con Pauli, yo tengo que soltar un poco porque ya es hora de que vuele, me cuesta un montón. Ya esta grande. No lo veo bien, lo veo afectado", aseguró.

Ante esta respuesta, Jaitt le consultó si el reality lo afectó psicológicamente, a lo que Gisela respondió: "Si, para mi también le afectó el mundo exterior, él no quería que se entere su vida, él seguía jugando al chico 'Tincho' y de repente saben quien es su mamá, su hermanitos, no le copa".