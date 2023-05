Tomás Holder fue internado en Rosario y explicó los motivos: "Me hizo muy mal..."

Luego, de una breve internación, el ex Gran Hermano habló de los problemas de salud que tuvo. "Quería contarles que lo que me pasó fue una alteración al riñón, de la CPK, otra vez me dio muy elevada. Hace ocho meses que no voy al gimnasio a entrenar, fui a jugar dos partidos de fútbol seguidos y me hizo muy mal. Además, tuve un golpe en la pierna y muchas cosas más", contó Holder, quien mencionó que tuvo el mismo problema en 2021.

https://twitter.com/eeemiliano/status/1652720279607451648 Holder explicó por qué terminó internado, tuvo un tema en los riñones pero ya está mejor y de alta. pic.twitter.com/DTJae2tLhF — emi (@eeemiliano) April 30, 2023

Y amplió: "Estuve internado toda la noche, pero por suerte estoy fuera de riesgo. Me dieron el alta recién, así que me voy y estoy contento. Hay Holder para rato".