Tomás Holder liquidó a sus ex compañeros de Gran Hermano: "No somos..."

“No somos estrellas. Muy pocos de los que están ahí adentro tienen talento. Juli (por Julieta Poggio) es una que tiene talento; después, el ganador y la otra gente que está ahí adentro no tenemos talento. Somos chicos que entramos y nos hicimos conocidos”, lanzó, sin filtro, en una entrevista que le hicieron en Estamos a tiempo Extra.

TOMÁS HOLDER: pic.twitter.com/aD2VIWPx0R — TRONK (@Tronnk_) July 23, 2023

Holder dijo que a él le gusta la tele “para dejar un mensaje lindo”. “No me quiero mostrar. Yo cuando me muestro, de ahora en más, es para para dar notas así, para hablar de salud mental”, comentó.

Sin embargo, también habló muy mal de su ex amigo Juan Reverdito. "Me parece una persona completamente negativa. En mi vida busco gente positiva. Me equivoqué en la casa”, remarcó.

El rosarino dijo que no elige estar con el taxista en el afuera porque es negativo. “Prefiero juntarme con gente que me sirva”, sostuvo, el primer eliminado de la última versión de Gran Hermano.