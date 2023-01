Tomás Holder mostró a su nueva novia: quién es y a qué se dedica

¿Quién es la nueva novia? Muy parecida a Balbi, la joven es modelo y alega trabajar para una importante marca con base en Barcelona. Ambos compartieron fotos de la cena durante su estancia en Uruguay.

image.png

LA SEPARACIÓN DE HOLDER CON PAULA BALBI

Holder contó los motivos: ”Mi ex y yo llegamos a un momento de la relación que ya no daba para más. La convivencia se volvió insoportable. También teníamos problemas con las redes y de desconfianza de ambas partes. Así que decidimos que lo mejor era distanciarnos”.

“Nadie se gorreó con nadie. Ella es una excelente mina, yo soy un excelente pibe. Nunca la cagué, nunca me cagó, nunca nada. Quiero aclarar que yo no arruiné sueños, gente, yo le di muchísimas cosas en pocos meses. No solo lo material, sino que hice que pasara una vida hermosa”, sumó.