Murió el actor James Caan a los 82 años

james caan

“Con gran tristeza les informamos del fallecimiento de Jimmy en la noche del 6 de julio. La familia agradece la efusión de amor y las más sinceras condolencias, y les pide que continúen respetando su privacidad durante este momento difícil”, expresaron.

james caan.jpg

El actor se había desempeñado como Sonny Corleone en la primera película de “El Padrino”, papel por el que Caan recibió una nominación al Óscar a Mejor actor de reparto.

Además, había trabajado en otras películas de Hollywood como “The Rain People”, “Brian's Song”, “Rollerball” y “A Bridge Too Far”.