Los actores de Hollywood con más estrenos en 2026

Zendaya: La actriz sigue demostrando que es la reina de la taquilla actual. Este año la veremos en la esperada "Dune 3", regresando al desierto de Arrakis, además de protagonizar "La odisea" y el drama psicológico "The drama". Para cerrar un año de oro, vuelve a ponerse el traje de MJ en la nueva entrega de "Spiderman".

Tom Holland: El actor británico mantiene su perfil alto con dos proyectos de altísimo impacto. Comparte cartelera con grandes figuras en la ambiciosa "La odisea" y, por supuesto, encabeza nuevamente el elenco de "Spiderman", manteniendo vivo el furor por el héroe arácnido.

Robert Pattinson: Consolidado como un actor de método y gran versatilidad, Pattinson tiene un 2026 cargado. Forma parte del elenco estelar de "La odisea", se mete en el suspenso de "The drama" y también participa en el cierre de la trilogía de ciencia ficción con "Dune 3".

Anne Hathaway: Es, sin dudas, la que más horas de rodaje acumuló para este año. La actriz regresó con la esperadísima secuela "El diablo viste a la moda 2" y la tercera parte de "Diario de una princesa 3". Además, diversifica su año con "Mother Mary", "La odisea", el drama "Verity" y la intrigante "Flowervale Street".