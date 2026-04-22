Confirmaron que Luis Brandoni grabó "Todo", la segunda parte de "Nada", la serie con Robert de Niro
Luego del fallecimiento de Brandoni, la gran pregunta surgió en torno a la serie de Disney+, la cual ya se había confirmado segunda temporada y oficialmente el protagonista tendrá su participación póstuma, al igual que en "El encargado".
La escena cultural argentina despidió formalmente a uno de sus baluartes más queridos. Este martes, los restos de Luis Brandoni fueron inhumados en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita. En una ceremonia atravesada por la melancolía, su círculo íntimo, sus colegas y un público que lo respaldó durante más de seis décadas de carrera artística le dieron el último adiós al hombre que muchos definieron como el "actor más argentino".
Aunque tras el rodaje de "Parque Lezama", bajo la dirección de Juan José Campanella, se creía que su labor frente a las cámaras había concluido, recientemente se confirmó que el legado de Brandoni sumará dos capítulos finales. De la mano de la dupla integrada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, los espectadores podrán disfrutar de sus últimas actuaciones en producciones originales para Disney+.
"El encargado" y el homenaje de sus directores
El próximo 1 de mayo se producirá el primer estreno póstumo con la llegada de la cuarta temporada de "El encargado". En esta entrega, Brandoni realiza una aparición especial (cameo) que cobra un significado profundo tras su partida.
Los directores Cohn y Duprat, quienes entablaron una estrecha amistad con el actor en sus últimos años, expresaron su admiración en diálogo con el diario español El País: “Fuimos amigos de Beto en la última etapa de su vida. Para nosotros era un prócer como artista: había protagonizado las que nosotros consideramos que son las mejores películas argentinas de todos los tiempos. Lo vamos a recordar a partir de los trabajos que disfrutamos juntos. Para nosotros es el último de una estirpe argentina”.
Los cineastas destacaron además que su colaboración con "Beto" ayudó a reconectar su figura con la audiencia masiva tras un bache laboral vinculado a sus posturas políticas, describiéndolo siempre como un “demócrata” y un “tipo honesto”.
De "Nada" a "Todo": el cierre de una historia en Nueva York
El segundo gran regalo que dejó el actor es la continuación de la exitosa serie "Nada", que para esta nueva etapa cambiará su nombre a "Todo". La filmación se llevó a cabo en septiembre del año pasado y, según los realizadores, “Nos dejó este último regalo que lo trasciende y lo hace aún más grande”.
En esta secuela, el personaje de Manuel Tamayo Prats (Brandoni) abandona la atmósfera de escasez y soledad de la primera entrega para explorar un contexto de abundancia. La trama traslada su escenario principal de Buenos Aires a Nueva York y contará nuevamente con la participación de Majo Cabrera (Antonia) y la estrella internacional Robert De Niro, quien retoma su papel como el narrador y amigo Vincent Parisi. Se prevé que esta comedia negra, que satiriza con ironía la burocracia y la idiosincrasia nacional, llegue a la plataforma durante este 2026.
La relación entre Brandoni y De Niro, fundamental para el éxito de su colaboración en pantalla, se remonta a finales de la década de los 80. Todo comenzó gracias a la intermediación de Lito Cruz, quien invitó al actor estadounidense a ver una obra en Buenos Aires.
Sin embargo, el gesto que consolidó su amistad ocurrió en 1986, cuando Brandoni filmaba en Estados Unidos. El actor recordó en una entrevista un episodio ocurrido un 21 de diciembre: “En 1986 fuimos a filmar la parte de ‘Made in Argentina’ que ocurría allá. Yo tenía una escena con un actor estadounidense que fue a cenar a un restaurante que era De Niro. Ahí le contó que estaba filmando con un tal Brandoni y Robert le pidió que me dijera que lo llamara. Al día siguiente vino a darme le mensaje y me comuniqué con él a través de una persona que hablaba inglés. Resulta que estábamos en vísperas de Nochebuena, era un 21 de diciembre, y él temía que yo pasara las fiestas solo, o con el equipo de producción. Así que quería invitarme a su casa, y fuimos con Marta (Bianchi) y una de mis hijas a su casa a pasar Nochebuena con él”.
Esa hospitalidad, que Brandoni atribuyó a las raíces italianas de ambos, se mantuvo firme hasta sus últimos días, culminando con la participación de De Niro en "Nada", lo que significó el debut del actor de Hollywood en el formato televisivo.
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