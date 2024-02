Homero Pettinato destrozó a Jimena Barón y la trató de poco empática: los motivos

Pettinato afirmó que el mensaje de JMENA es contradictorio ya que exhibe un cuerpo considerado como ideal, algo que no contribuye a promover la aceptación y la diversidad corporal."Cuando vos tenés el cu.. hegemónico, el objetivo de las personas que fue impuesto y vos decís ‘tenemos que estar orgullosos de nuestros cuerpos’ y lo mostrás, es una falsedad”, destacó el joven.

homero pettinato

Por otro lado, el influencer también destacó que la postura de la ex Casi Ángeles perpetúa la ponderación de los estándares de cuerpos hegemónicos.“Le estás diciendo a la persona que no tiene y no puede llegar a eso, ‘estate orgulloso de tu cuerpo’, pero mostrando un cuerpo que es el que esa persona quisiera tener, el que es el parámetro de belleza. Entonces si vos no entendés eso te está faltando empatía”, manifestó.

Después, cerró que quienes coinciden con la actriz tampoco contribuyen a que sus seguidores se sientan seguros, sino que refuerzan la mala alimentación y construcciones preestablecidas sobre lo que se considera bello o no. “En realidad no estás difundiendo orgullo, estás difundiendo hegemonía. ‘El orgullo es este cuerpo’, no estás difundiendo 'sintamos orgullo de la diversidad de todos los cuerpos'”, finalizó.