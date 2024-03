Santiago Artemis fue víctima de un ataque homofóbico en plena calle

"La homofobia todavía existe y gente mala ni hablar", aseguró y agregó: "Parte de mí me daba vergüenza contarlo, pero sé en mi corazón que explico esto para que ustedes puedan comprender mis ausencias en redes", agregó.

santiago artemis

El diseñador agradeció la intervención de personal de la Policía y del SAME quienes lo ayudaron en esa situación.

Cómo fue el ataque homofóbico a Santiago Artemis

Sobre el ataque, contó: “Empezaron a decirme ‘pu... trolo’. Creo que se enojaron porque no les di pelota y uno de ellos vino corriendo hacia mí. Ahí sentí un golpe en el muslo, pero no era un golpe sino un corte. Me punzaron con algo”.

Relató que luego del ataque fue hacer unas compras y una pareja lo alertó sobre la herida en su perna: “Me preguntaron si estaba bien porque notaron que tenía mucha sangre. Les sorprendió que yo estuviera tan tranquilo con ese corte. Entonces me miré y me quedé en shock”, contó a TN.

En sus redes, Artemis compartió una historia en agradecimiento y expresó: "Gracias a todos por el amor. No imaginé tanta buena onda. O sea, la gente me habla siempre, pero no me dan las manos para responder. Los amo. Real".