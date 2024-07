"House of the Dragon": a qué hora se estrena el anteúltimo episodio de la temporada 2

¡Es oficial! La segunda temporada de "House of the Dragon" está próxima a llegar a su final. La serie, que funciona como spin-off de "Game of Thrones" regresó después de tanta espera con estos nuevos capítulos cargados de adrenalina y emoción. Sin embargo, este domingo 28 de julio se estrena el séptimo y anteúltimo episodio, el cual se prepara para marcar un cierre de edición más que atrapante. De hecho, así lo deja en evidencia su adelanto con la frase que se escucha al final: “Con estos dragones, la paz será restaurada”.