"House of the Dragon": a qué hora se estrena el tercer episodio en Max

Hay que destacar que "House of the Dragon" sucede unos 200 años antes de los eventos en “Game of Thrones” y cuenta la historia de la Casa Targaryen. A su vez, esta segunda temporada también contiene el elenco ya conocido desde la primera edición: Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans, etc.