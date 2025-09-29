Se filtró un video de Stefi Roitman con otro famoso: ¿problemas con Ricky Montaner?

Cabe recordar que los rumores de separación entre Roitman y Montaner se habían disparado meses atrás, coincidiendo con el viaje de la actriz. Sin embargo, ella misma había desmentido cualquier crisis y continuó mostrándose junto a su esposo en redes sociales.

Curiosamente, el cantante Ricky Montaner parece haber ignorado por completo las nuevas especulaciones, o al menos ha optado por enfrentarlas con una declaración pública de amor. Hace apenas tres días, Stefi Roitman compartió en Instagram su participación en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián por la película Ya no quedan junglas.

En su publicación, Stefi expresó su honor por el debut: “Un honor haber estrenado en un festival tan emblemático, rodeada de tanto talento y cine del bueno. Mi primera vez aquí”. También describió el vestido que usó, un diseño blanco con corset y estilo campana, señalando que pertenecía a la colección Bridal 2026: “La belleza de vestido que llevo pertenece a la colección Bridal 2026. Un sueño”.

Sin quedarse callado ante el traje de novia, Ricky Montaner comentó la publicación con una declaración que muchos interpretaron como una burla a los rumores: “Lista para que renovemos los votos!!”, junto a emojis de corazón.