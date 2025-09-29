Se filtró un video de Stefi Roitman con otro famoso: ¿problemas con Ricky Montaner?
La actriz argentina estaría en crisis con su pareja desde su mudanza a Madrid y, ahora, fue vista con un actor agigantando los rumores de separación.
Los rumores de una crisis matrimonial entre Stefi Roitman y Ricky Montaner se han intensificado tras la mudanza de la actriz a España para impulsar su carrera actoral. Ahora, la situación toma un giro inesperado luego de que la influencer fuera vista en Madrid junto al conocido actor uruguayo Nico Furtado, despertando especulaciones sobre un posible nuevo romance.
La periodista Magalí Sica fue quien capturó el encuentro y lo difundió en sus redes sociales. En el video se ve una secuencia que vincula a Roitman con el exnovio de Ester Expósito en la capital española. El clip, aunque breve, muestra primero a Furtado "hablando por teléfono en la noche" y Sica escribió: “¿Con quién se vio a Nico Furtado hoy?”.
Acto seguido, la grabación muestra a Stefi Roitman, con el teléfono en mano, dirigiéndose a una pastelería y saliendo con una bolsa. La periodista completó la información con un tono irónico: “Ahí la tenes. ¡Con Stefi Roitman en Madrid!”.
Sica no se guardó su opinión sobre el encuentro, sugiriendo que la relación entre ambos podría ser más que amistosa. “Reportando desde Madrid. Stefy Roiman es muy amiga de Nico Furtado, tanto que van a tomar cafés solos por las calles de Madrid un domingo a las 9 de la noche. Un besito a Ricky (Montaner)”, lanzó.
Cabe recordar que los rumores de separación entre Roitman y Montaner se habían disparado meses atrás, coincidiendo con el viaje de la actriz. Sin embargo, ella misma había desmentido cualquier crisis y continuó mostrándose junto a su esposo en redes sociales.
Curiosamente, el cantante Ricky Montaner parece haber ignorado por completo las nuevas especulaciones, o al menos ha optado por enfrentarlas con una declaración pública de amor. Hace apenas tres días, Stefi Roitman compartió en Instagram su participación en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián por la película Ya no quedan junglas.
En su publicación, Stefi expresó su honor por el debut: “Un honor haber estrenado en un festival tan emblemático, rodeada de tanto talento y cine del bueno. Mi primera vez aquí”. También describió el vestido que usó, un diseño blanco con corset y estilo campana, señalando que pertenecía a la colección Bridal 2026: “La belleza de vestido que llevo pertenece a la colección Bridal 2026. Un sueño”.
Sin quedarse callado ante el traje de novia, Ricky Montaner comentó la publicación con una declaración que muchos interpretaron como una burla a los rumores: “Lista para que renovemos los votos!!”, junto a emojis de corazón.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario