Sin Bandera presentó su nuevo álbum "Escenas"

Este álbum no se hizo de un día para otro. Se construyó con tiempo, emociones y muchas escenas que hoy se vuelven canciones. Les compatimos el detrás de "Escenas"

El focus track del disco es “Nunca”, un tema que retrata el momento en el que a uno le rompen el corazón por primera vez. La letra explora el cambio que sucede en nuestro interior y que nos permite dar el paso hacia una nueva versión de nosotros mismos, todo guiado por una hermosa melodía. La canción destaca por el contraste entre la alegría musical y la tristeza que refleja la letra, convirtiéndola en la canción más triste de esta colección y en el segundo sencillo que se desprende del disco.