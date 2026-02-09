"En el Barro" estrena temporada 2: quién es quién en la serie de Netflix
Este jueves 13 de febrero se estrena la nueva temporada de "En el Barro" y Netflix acaba de revelar quién es quién en los nuevos episodios.
El universo creado por Sebastián Ortega y Underground regresa con más fuerza que nunca. Tras una primera entrega que nos presentó las reglas de supervivencia en el penal de mujeres, la segunda temporada de En el Barro llega este 13 de febrero a Netflix para explorar los límites de la lealtad. La serie se convirtió en un fenómeno de audiencia gracias a su capacidad de retratar la vulnerabilidad humana en contextos de encierro, alejándose de los estereotipos para ofrecer personajes tridimensionales y profundamente reales.
Esta nueva edición no solo retoma las historias que quedaron en suspenso, sino que introduce nuevos conflictos que pondrán en jaque el orden establecido dentro de los pabellones. Con una fotografía impecable y un guion que no da respiro, la serie se posiciona nuevamente como el gran estreno del mes para los amantes del drama criminal con sello argentino.
Quién es quién en En el Barro temporada 2
La Quebrada sigue siendo protagonista de nuevos conflictos, en especial tras el final inconcluso con la Gallega herida y Gladys a punto de salir de la cárcel. Por eso, ahora, los nuevos personajes y los ya conocidos, serán dueños de un antes y un después en la cárcel de mujeres.
Ana Garibaldi es Gladys Guerra de Borges
Gladys inicia la temporada en libertad, dedicada a la crianza de Juan Pablo, su nieto, el hijo de Diosito. Pero su realidad como mujer ex convicta es precaria y sin horizontes. Por eso vuelve a delinquir, y regresa a la prisión de La Quebrada con una nueva condena. Ella no es la misma, y la cárcel tampoco, debe reencontrarse con las “embarradas” y renovar los vínculos. Tendrá que escalar posiciones en la disputa de poder del penal, ahora en manos del clan Casares. Y cuando en el exterior su nieto y única familia corre peligro, inventará una arriesgada estrategia para tomar cartas en el asunto y mantenerlo a salvo.
Eugenia Suárez es Nicole García
Es una presa que llama la atención por su belleza. Ejerció la prostitución VIP, pero quedó envuelta en una causa por uno de sus clientes, un lavador de dinero. Desde La Quebrada, se las arregla para mantener a un hijo que tuvo a los 18 años y quedó al cuidado de su madre. Para eso funciona como “novia” de La Gringa Casares, la despótica líder de la cárcel. Nicole no está a gusto con la situación, pero sabe que es la condición para obtener dinero y privilegios. Su refugio es una relación secreta con otra reclusa, que mantiene a espaldas de La Gringa, que es muy celosa. Nicole será una aliada fundamental para Gladys, y para ayudarla, pondrá en riesgo su propia vida.
Verónica Llinás es La Gringa Casares
Es la “capanga” de La Quebrada. Tiene un séquito de matonas, y acordó con las autoridades para mantener un status de "presa VIP". Desplazó a otras líderes, como La Zurda, a quien somete a sus dictados. La Gringa pertenece al clan Casares, y tiene influencia también fuera de la cárcel. Se impone frente a las internas de forma sanguinaria. Viuda, tiene una hija, pero en la cárcel se liberó de ataduras sexuales, y se "apropió" de Nicole, a la que tiene como manceba, viviendo en su "celda VIP". Nicole es uno de los puntos vulnerables de La Gringa, pues sus celos generan una permanente tensión entre ellas y la hacen desconfiar de todo lo que pasa a su alrededor.
Lorena Vega es La Zurda
En el nuevo ecosistema de La Quebrada, La Zurda perdió su negocio online y su influencia. Sometida a los dictados de La Gringa, no encuentra forma de independizar a “sus chicas” de la mafia de los Casares, lo que obliga a Lalo, su pareja y hermano de Victoria, a trabajar para La Gringa como nexo externo. El regreso de Gladys, con quien la une una relación de respeto mutuo, le hace pensar a La Zurda que juntas podrán crear un frente común pero su decepción es enorme cuando ve que Gladys tiene su propia agenda, y no la incluye.
Carolina Ramírez es Yael
Luego de entregar a su hija en adopción, y con la partida de Gladys, quedó sola y entró en una etapa de gran depresión. Inició una relación amorosa con Sabina, una reclusa de la banda de La Gringa, y volvió a meterse en el negocio del tráfico de drogas y a consumir. La llegada de Gladys la pone en jaque y deberá decidir de qué lado está. Las embarradas le hacen ver que su decisión de entregar a Brisa, es lo que la llevó a desbarrancar y deberá estar limpia si quiere volver a encontrarse con su hija.
Camila Peralta es Solita
En el tiempo que estuvo en La Quebrada, Solita se fue acomodando. Sacó a relucir su costado más atractivo y aprendió los modos de la seducción que le abrieron las puertas de su nuevo “trabajo”. Ganó confianza y comenzó a trabajar en el negocio que regentea La Gringa Casares, que le da la posibilidad de ganar dinero. Un amor secreto la pondrá en riesgo pero la oportuna llegada de Gladys, será su salvación. Una vez más será una aliada fundamental para “La Borges”.
Érika de Sautu Riestra es Olga
Logró instalar su consultorio estético en la enfermería, y ayuda también a las presas consiguiéndoles medicamentos. No ha logrado recuperarse de su separación de Rodolfo. Él la abandonó, y ahora además quiere que le firme una cesión de bienes para vender la casa en la que vivían. Olga intentará buscar una nueva relación a través del chat intercarcelario, y obtener un poco de placer.
Julieta Ortega es Helena
Es una mujer misteriosa, educada y de buenos modales con un hijo, Vito, que vive con ella en el sector de familias. Durante años ejerció como profesora de historia en colegios secundarios. Helena pasa el tiempo dando clases a las reclusas, es respetada, y mantiene un perfil bajo. Salvo la dirección de La Quebrada, nadie conoce el motivo por el cual está cumpliendo condena. Esta situación se convertirá en un conflicto cuando su verdad salga a la luz y sea conocida por el resto de las presas.
