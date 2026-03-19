Quién es el campeón de MasterChef Celebrity 2026

Al youtuber, Gastón le destacó tener "fans" que lo "aman" y le recomendó seguir "con ese espíritu", mientras que Betular, sentenció: "Es un placer haberte conocido. Gracias por nunca darte por vencido".

Luego de una larga espera, con corte comercial en el medio aprovechando el furor en el rating, los jurados revelaron la decisión final y la emoción de Ian Lucas se apoderó del estudio.