Quién es el campeón de MasterChef Celebrity 2026
Se definió este jueves la esperada final del reality culinario, que los tuvo a Ian Lucas y Sofía Gonet como protagonistas de una emotiva gala.
La hornalla más famosa del mundo se apagó, pero solo para coronar a una nueva leyenda de la cocina argentina, ya que en una final para el infarto, marcada por la técnica, los nervios y el sabor, Ian Lucas logró conquistar el paladar de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, quedándose con el trofeo de campeón de MasterChef Celebrity.
La competencia en Telefe comenzó el miércoles con el inicio del desafío de tres pasos, pero fue este jueves donde se definió todo. La precisión y creatividad de Ian Lucas frente a la sofisticación y el riesgo de Sofi Gonet fueron los protagonistas de una gala llena de emociones.
Es de esta forma que Ian Lucas se enfrentó a un durísimo rival en un duelo de estilos muy marcados, y se quedó con el premio de 50 millones de pesos. "Gracias a los que creyeron en mí desde un principio, este premio es para ustedes", expresó.
No fue una decisión sencilla para los jurados, que coincidieron en que fue una final pareja. Para darle más dramatismo a la noche, Donato pidió a los finalistas que ocupen su lugar en el estudio para conocer la devolución.
"Sos otra Reini que cuando entraste. Lograste poner tu corazón en la comida, y sos un ejemplo de que el esfuerzo vale", le dijo Martitegui a Sofía Gonet, para hacerla emocionar.
Al youtuber, Gastón le destacó tener "fans" que lo "aman" y le recomendó seguir "con ese espíritu", mientras que Betular, sentenció: "Es un placer haberte conocido. Gracias por nunca darte por vencido".
Luego de una larga espera, con corte comercial en el medio aprovechando el furor en el rating, los jurados revelaron la decisión final y la emoción de Ian Lucas se apoderó del estudio.
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