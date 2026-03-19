Rating: la final de MasterChef Celebrity arrasó con picos casi históricos y Telefe retrasó Gran Hermano

El fenómeno de MasterChef Celebrity no solo se vivió en las cocinas, sino también en las planillas de audiencia, ya que la Gran Final de este jueves se convirtió en un verdadero "tsunami" de rating para Telefe, alcanzando cifras que no se veían en la televisión abierta argentina desde hacía meses y obligando a la emisora a modificar su grilla en pleno vivo.