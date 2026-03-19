Rating: la final de MasterChef Celebrity arrasó con picos casi históricos y Telefe retrasó Gran Hermano
El carisma de figuras como Ian Lucas y Sofi Gonet fue clave para que el reality culinario de Wanda Nara tocara picos impresionantes.
El fenómeno de MasterChef Celebrity no solo se vivió en las cocinas, sino también en las planillas de audiencia, ya que la Gran Final de este jueves se convirtió en un verdadero "tsunami" de rating para Telefe, alcanzando cifras que no se veían en la televisión abierta argentina desde hacía meses y obligando a la emisora a modificar su grilla en pleno vivo.
La expectativa por conocer al nuevo campeón o campeona generó una curva de audiencia ascendente que tocó su techo hacia el final de la noche. A las 22:30, mientras el jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui brindaba las devoluciones finales, el programa alcanzó un impresionante pico de 19.8 puntos de rating.
Este número posicionó al certamen de cocina muy por encima de cualquier competidor, logrando un promedio general de 15 puntos, una cifra altísima para el prime time actual de la televisión local.
El rating de MasterChef obligó al retraso de Gran Hermano
El éxito fue tan contundente que las autoridades de Telefe decidieron "estirar" la definición lo máximo posible. Originalmente, la gala de Gran Hermano Generación Dorada estaba programada para las 22:15, pero ante el magnetismo de la final de MasterChef, el reality conducido por Santiago del Moro debió esperar.
La producción priorizó el minuto a minuto del certamen culinario, aprovechando el envión de audiencia para entregarle la pantalla a la casa más famosa con un piso de rating inmejorable.
Estas cifras confirman que el formato de MasterChef sigue siendo uno de los favoritos del público argentino. La combinación de la tensión del concurso, el carisma de figuras como Ian Lucas y Sofi Gonet, y la conducción de Wanda Nara, demostraron ser la receta perfecta para dominar la conversación social y las métricas de IBOPE.
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