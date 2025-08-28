Icardi y una frase para la China Suárez que despertó bronca: "¿El destino eligió que arruinen familias?"
El futbolista intentó mostrarse romántico con su novia en redes sociales, pero le salió mal: los internautas lo liquidaron al ver lo que había puesto.
"No fue casualidad, el destino nos eligió", escribió Mauro Icardi en su cuenta de Instagram, junto a una romántica foto con la China Suárez, su actual novia. Lo cierto es que este intento por ser detallista y demostrativo quedó completamente opacado por la sinceridad de los seguidores del futbolista, que no dudaron en liquidarlo tras el posteo.
Como ya ha sucedido otras veces, los usuarios ingresaron en la publicación con el único objetivo de dejarle en claro al jugador del Galatasaray que nadie le cree la frase que pone al destino como único responsable de la unión de ambos. Sin duda, los internautas fueron lapidarios con el ex de Wanda Nara y volvieron a mostrar rechazo por una de las parejas más polémicas del ambiente deportivo y artístico.
Entre los principales comentarios, estaban los siguientes: "No fue casualidad dice, jajaja. La China lo tenía re planeado"; "La trepadora y el despechado"; "Mirá si el destino va a estar ocupado en ustedes"; "No, no fue casualidad, fue infidelidad"; "¿El destino eligió que arruinen familias?"; y "De tu billetera se enamoró, capo".
Pero uno de los mensajes apuntó directamente al conflicto por el cual Icardi integra ahora el Registro de Deudores Alimentarios de la Argentina: "¡Ojalá el destino devuelva las obras sociales de tus hijas!", señaló una usuaria, recordándole al futbolista su irresponsabilidad hacia la salud de Francesca e Isabella, las dos niñas que tuvo con Wanda.
El ácido comentario de Moria Casán sobre el video íntimo de Icardi que subió la China
Recientemente, la actriz compartió en redes sociales un video donde se lo ve a su pareja paseando en ropa interior por el balcón de la lujosa mansión que ambos comparten.
La publicación no tardó en viralizarse y desatar comentarios de todo tipo, en especial porque apuntaba a desmentir versiones que circulaban semanas atrás respecto a los atributos físicos del futbolista. En medio de la ola de reacciones, una voz que nunca pasa desapercibida se sumó a la conversación: la de Moria Casán.
La “One”, fiel a su estilo irónico y directo, comentó un posteo que replicaba el video y dejó una frase que encendió aún más el debate. “Maní con levadura, adoré”, escribió la actriz y conductora, con su clásica lengua filosa y un sentido del humor que rápidamente fue replicado en distintos portales y redes sociales.
