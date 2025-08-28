Icardi y una frase para la China Suárez que despertó bronca: "¿El destino eligió que arruinen familias?"

Embed - on Instagram: "No fue casualidad, el destino nos eligió @sangrejaponesa" View this post on Instagram A post shared by (@mauroicardi)

El ácido comentario de Moria Casán sobre el video íntimo de Icardi que subió la China

Recientemente, la actriz compartió en redes sociales un video donde se lo ve a su pareja paseando en ropa interior por el balcón de la lujosa mansión que ambos comparten.

La publicación no tardó en viralizarse y desatar comentarios de todo tipo, en especial porque apuntaba a desmentir versiones que circulaban semanas atrás respecto a los atributos físicos del futbolista. En medio de la ola de reacciones, una voz que nunca pasa desapercibida se sumó a la conversación: la de Moria Casán.

image

La “One”, fiel a su estilo irónico y directo, comentó un posteo que replicaba el video y dejó una frase que encendió aún más el debate. “Maní con levadura, adoré”, escribió la actriz y conductora, con su clásica lengua filosa y un sentido del humor que rápidamente fue replicado en distintos portales y redes sociales.