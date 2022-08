Ángel De Brito habló con Wanda Nara: qué le dijo sobre la separación de Icardi

wanda.mp4

El audio de Wanda Nara

"Bueno Carmen, yo me vine acá a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro, estoy organizando eso. Me quedaré unos días más y después vuelvo. Estoy organizando las cosas un poco más porque no aguanto más. Le pedí el divorcio", dice Wanda en un audio dado a conocer en LAM.